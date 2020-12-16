川菜品牌道地豆花辣牛上桌　拓點鎖定百貨店中店

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「招牌酸菜魚」酸菜味四溢飘香，湯汁酸甜開胃可以單喝不重口，魚肉軟嫩多汁、「紅油水煮魚」湯汁先辣過癮，魚片入口飄香使人欲罷不能、「香辣豆花牛」被評為四川人的最愛，是台灣川菜少見的餐點，以花椒、胡椒、辣椒為基本調料，經由醃製、煽香、爆炒最後收尾，鮮辣的牛肉搭上滑嫩的豆花，白飯淋上香麻帶辣的醬汁，更是下飯。
小逸仙品牌負責人暨逸仙樓創辦人莊里玉指出，逸仙樓因為際會之下與寶得利集團合併，餐飲集團的版圖也越來越大，逸仙樓是純正北方菜，另外還有小逸仙火烤，以年輕消費形式為主。在未來版圖規劃上，莊里玉說明，店中店的形式將是未來的發發展重點，一方面是能快速累積品牌知名度，另一方面則是客流量大且穩定，例如品牌在南港中信百貨就有兩個佈局，包含自助餐和燒臘店，在漢神巨蛋、台北車站、微風南山都有據點，不過川菜僅幾年在台灣餐飲市場愈趨邊緣化，希望品牌以自然食材所提煉出的麻辣鮮香能讓消費者感受到川菜的美好。
無畏2020年疫情影響，寶得利集團陸續拓展餐飲事業，只將最好的餐點呈現給大眾;而CP值極 高的新品牌「小逸仙食堂」除了端出夠味的道地川菜，開幕期間還推出好康三重優惠活動。包含至年底，消費滿288元即贈炸銀絲卷每人一份，滿888元再加贈百元折價券，另外至28日，於品牌臉書粉絲團按讚加留言，即可參加「微風獨家雙人餐免費吃」抽獎活動，將抽出3組價值988元的雙人餐，而即日起至18日，按讚粉絲團並給予評價，酸辣土豆絲加價購只要1元，就是要吸引饕客們前來品嚐川菜魂。