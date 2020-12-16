NBA／Curry狂轟全場最高29分無用 勇士慘遭國王壓哨絕殺
NBA／Curry狂轟全場最高29分無用 勇士慘遭國王壓哨絕殺
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-16 14:04:14
金州勇士今天在熱身賽第2戰對上沙緬度國王，雖然「一哥」Stephen Curry此役上場28分鐘就轟下29分，不過球隊慘遭對方23歲小將Kyle Guy投進絕殺三分球，終場以113:114輸掉，無緣逆轉。
Curry上賽季因傷缺席大部分的比賽，本季是他證明自己的大好機會，熱身賽首戰他雖然手感不佳，但今天他很快調整了回來，今天首節很快找到手感，單節砍下11 分。不過國王眾將在第2節打出了37:20的猛烈攻勢，之後就一直維持著領先，Curry雖然率隊苦苦追趕，並且在末節勇士靠著Robert Woodard II的灌籃一度取得超前，然而國王Guy在運球過半場後、零秒出手，投進壓哨絕殺球，帶領球隊以1分之差取勝。Curry今天21投10中，包括三分球13投5中，得到全場最高的29分，另外還有4籃板和4助攻；但其他隊友表現乏善可陳，兩位年輕好手Andrew Wiggins和Kelly Oubre JR.合計21投7中，僅有24分進帳，讓球隊最終只能吞下敗仗。