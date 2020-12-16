中天記者節目扮《鬼滅》禰豆子　網友大讚：戀愛了

中天新聞換照失敗，12日起從有線電視轉戰網路播報新聞，由於在網路上播出尺度大開，不僅主播鄭亦真播報時直接吃起漢堡，主播劉盈秀也大跳螃蟹舞、開唱《感恩的心》，現在又有記者扮演動漫《鬼滅之刃》中的角色禰豆子，引起網友討論。

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▲李易璇（右二）被推入攝影棚。（圖 / 頭條開講YouTube）

× ▲李易璇（右二）被推入攝影棚。（圖 / 頭條開講YouTube）

李易璇被稱為「璇豆子」，除了服裝外，她還會在來賓講話時，默默飄到後方去當起「背後靈」，逗趣動作也讓許多網友笑翻。PTT上也引起網友熱烈討論，「好萌 可愛萌妹子」、「這真的很有梗」、「彌豆子 有點可愛」、「這轉型真的很成功」、「戀愛了」、「可愛，害人家心跳加速」。



▲▼李易璇（下圖後）會站在來賓後方當「背後靈」。（圖 / 頭條開講YouTube）

× ▲▼李易璇（下圖後）會站在來賓後方當「背後靈」。（圖 / 頭條開講YouTube）