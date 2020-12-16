中天記者節目扮《鬼滅》禰豆子　網友大讚：戀愛了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

中天記者節目扮《鬼滅》禰豆子　網友大讚：戀愛了

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-12-16 14:19:30

▲李易璇（中）扮演禰豆子獲網友好評。（圖 / 中天提供）
▲李易璇（中）扮演禰豆子獲網友好評。（圖 / 中天提供）

中天新聞換照失敗，12日起從有線電視轉戰網路播報新聞，由於在網路上播出尺度大開，不僅主播鄭亦真播報時直接吃起漢堡，主播劉盈秀也大跳螃蟹舞、開唱《感恩的心》，現在又有記者扮演動漫《鬼滅之刃》中的角色禰豆子，引起網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李易璇（中）扮演禰豆子獲網友好評。（圖
▲李易璇（右二）被推入攝影棚。（圖 / 頭條開講YouTube）
中天新聞轉戰網路後，一舉一動備受關注，其中政論節目《頭條開講》昨（15）日主播林嘉源和記者李易璇大玩Cosplay，兩人扮演起時下最紅的動漫《鬼滅之刃》中炭治郎、禰豆子，李易璇更是很有誠意的咬起竹筒不說話，只靠肢體動作表達意思。

李易璇被稱為「璇豆子」，除了服裝外，她還會在來賓講話時，默默飄到後方去當起「背後靈」，逗趣動作也讓許多網友笑翻。PTT上也引起網友熱烈討論，「好萌 可愛萌妹子」、「這真的很有梗」、「彌豆子 有點可愛」、「這轉型真的很成功」、「戀愛了」、「可愛，害人家心跳加速」。

▲李易璇（下圖後）會站在來賓後方當「背後靈」。（圖
▲▼李易璇（下圖後）會站在來賓後方當「背後靈」。（圖 / 頭條開講YouTube）
▲
 
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀