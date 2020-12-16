印尼132人確診76人有陰性報告　陳時中：延長暫停來台

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，鑒於印尼COVID-19疫情持續升溫，自今(2020)年12月18日起，持續暫停引進印尼籍移工來臺工作，並視當地疫情狀況，再決定重新開放之時間。

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因應印尼疫情，指揮中心日前宣布自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工二週，暫停期限將屆，但印尼最近一週日增病例數約6,000例，疫情仍未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人雖持有核酸檢驗陰性報告，但該國目前尚未提供認證之檢驗機構。為了確保台灣邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心今天宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。

指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可採行以下措施：1.

指揮中心表示，將持續監測印尼當地疫情狀況，並與我國駐印尼館處研議認證當地檢疫機構之可行性，在確保我國防疫安全的前提下，適時重新開放引進印尼籍移工。