印尼132人確診76人有陰性報告　陳時中：延長暫停來台

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印尼132人確診76人有陰性報告　陳時中：延長暫停來台

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-16 14:23:29｜update2020-12-16 14:23:35

外籍移工
▲為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例，中央流行疫情指揮中心宣布，延長暫停引進印尼籍移工入境。（圖／記者朱永強攝）
中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，鑒於印尼COVID-19疫情持續升溫，自今(2020)年12月18日起，持續暫停引進印尼籍移工來臺工作，並視當地疫情狀況，再決定重新開放之時間。
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因應印尼疫情，指揮中心日前宣布自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工二週，暫停期限將屆，但印尼最近一週日增病例數約6,000例，疫情仍未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人雖持有核酸檢驗陰性報告，但該國目前尚未提供認證之檢驗機構。為了確保台灣邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心今天宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。
指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可採行以下措施：1.被照顧者如經長照評估，符合長照需要等級2~8級，可撥打1966長照諮詢服務專線，或洽各地方政府長期照顧管理中心，依家戶個別需求申請長照2.0各項服務，協助家中照顧需求。2.雇主可改聘越南、菲律賓或泰國籍移工，勞動部已請各來源國駐台機構專案協助，另為利雇主作業，將延長雇主引進許可效期。3.鼓勵家庭雇主聘僱本國照顧服務員，勞動部針對已符合聘僱家庭類移工資格但聘僱本國照顧服務員之家庭雇主提供補助。4.如已聘有移工者可繼續留用現有移工取代引進新移工，勞動部已推動多項專案，例如針對在臺年限屆滿的移工可申請延長、聘僱許可已到期的移工可申請轉換雇主。

指揮中心表示，將持續監測印尼當地疫情狀況，並與我國駐印尼館處研議認證當地檢疫機構之可行性，在確保我國防疫安全的前提下，適時重新開放引進印尼籍移工。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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