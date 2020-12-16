不反對「網管法」 柯文哲：完全不管也不對但要公平對待
不反對「網管法」 柯文哲：完全不管也不對但要公平對待
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-16 14:34:58
國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出網際網路視聽服務管理法（簡稱網管法）草案，將針對網路媒體及輿論消息進行控管，引發外界軒然大波。而針對網管法相關推動與規範，台北市長柯文哲今天（16日）受訪時，表示並不反對網管法，但「對每個人都適用、公平」。
NCC日前因為否決中天新聞台換照案一事，引發正反兩方議論。而中天電視台也在遭到停照後轉戰網路，也引發超高人氣。不過隨著中天轉戰網路後，NCC也遭到揭露即將針對網路媒體產業，提出網管法進行相關規範，也遭外界直指是針對中天而來的。而針對NCC提出的網管法草案一事，柯文哲則表示「完全沒有管，也是不對」。「但一樣，依法行政是種精神，若依法行政是在針對某些人在立法，當然某些人會講。」柯文哲說，「處罰都可以、依法行政，老百姓眼睛都在看，若法令定出來，對每個人都適用、公平，人家也不會講話」。而面對現場中天新聞台的記者追問，民進黨的種種措施，是否對得起當初為了民主言論自由犧牲的前輩？對此柯文哲笑著表示「你問題我以後專訪再跟你回答好了」便不再多說。