站上14300點關卡！台股大漲235.94點、收14304.46點
站上14300點關卡！台股大漲235.94點、收14304.46點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-16 14:45:12
美股收高，台股今（16）日也開高走高，終場大漲235.94點，重新站上14300點關卡，加權股價指數收在14304.46點，單日漲幅1.68%，成交量2499.25億元。
在新冠肺炎疫苗利多及美國國會正努力突破僵局，通過紓困案的樂觀情緒帶動下，美股四大指數收高，其中道瓊工業指數上漲337.76點，漲1.13%，以30199.31點作收；標普500指數上揚47.13點，漲1.29%，收在3694.62點；科技股那斯達克指數更攀上新高，終場漲155.02點，漲幅1.25%，收12595.06點。台股今日也開高走高，在電子、金融及傳產股齊漲下，早盤以14145.24點、上漲76.72點開出後，一路收復14200點及14300點，盤中更攻上14339.50點，大漲270.98點，終場收在14304.46點，仍大漲了235.94點。
在類股表現上，電子、金融及傳產股一片紅通通，各類股漲幅多在1%以上，其中電子零組件及光電漲幅有1.9%，半導體收盤也漲1.63%，金融保險類股也漲了1.23%，而傳產的玻璃陶瓷漲幅更達6%，造紙、觀光、汽及營建股亦有2%以上漲幅。再就個股觀察，蘋概3天王台積電、鴻海漲逾1%，大立光更漲超過3%，而晶圓雙雄的聯電亦漲逾2%，另國巨也有1%以上漲幅。至於金融股的包括國泰、富邦金等金控漲幅也有1%以上，彰銀及京城銀更漲逾2%，而觀光股的美食-KY漲逾8%，王品也有5%以上漲幅，汽車類股的和泰車漲4.01%，三陽工業、和大也有超過3%漲幅，裕隆及中華亦漲2%以上。