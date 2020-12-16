中市消防月曆獲好評　盧秀燕讚精銳部隊

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2021台中市消防形象月曆發表會在市政大樓登場，盧秀燕頒發消防形象大使標章肩帶，以及為消防月曆揭牌，逐月份介紹月曆特色，由消防月曆主角搭配消防設備精彩走秀，向民眾宣導裝設住警器等災防觀念。
盧秀燕表示，今年消防月曆主角選才三個特色，第一、主角均與去年不同，代表消防隊兵多將廣、人才濟濟；第二、消防同仁均自願報名此項公益宣導活動，透過多元行銷強化災防觀念；第三、市府挑選有功績的消防員擔任月曆主角，肯定傑出表現與付出，培養職業使命感與榮譽感。
此外，消防月曆也具有兩大意義，第一、展現消防員有能力、有準備、有力量守護城市、守護市民；第二、透過活潑的宣導方式，引起市民注意，提醒市民年關將近，小心用火。
消防局指出，今年消防形象月曆封面二月、八月及十二月份分別為3對消防夫妻檔，其中二月份的何浚蔚與廖品捷服務於消防局外勤不同單位，何浚蔚原為桃園人，兩人相識於內政部消防署竹山訓練中心同一個教授班，為追求佳人，何浚蔚毅然決然為愛相隨選填台中服務，並生育兩位「消防寶寶」，今也一同出席記者會，洋溢滿滿幸福感。
另外，封面六月份游登翔工作之餘熱愛健身運動，積極參加各式健美比賽，今年七月參加「109年苗栗縣縣長盃全國健身健美錦標賽」，榮獲男子新秀形體組175公分以上級第一名，以及男子形體組178公分以上級第二名殊榮。
消防局指出，消防形象月曆拍攝過程經過多次景點場勘，以不同主題吸引民眾學習，並在日常生活中落實火災防範，藉由多元方式呈現消防人員的工作日常及各式專業訓練情景，展現消防人員不分晝夜守護市民決心。