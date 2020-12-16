影／鏡子裡的狗是誰！「齜牙怒吼」超吃醋：你給我粗去！

這到底在生氣什麼意思的呢？Instagram＠ho_moo7720家的狗多多非常愛媽媽，這天牠在經過落地鏡旁邊，發現鏡中竟有一隻陌生的狗在裡頭，當即勃然大怒、大聲咆哮：「是誰要來跟偶搶媽媽了！」，惹得在旁的飼主劉小姐發笑不止，趕緊拍下了這有趣的畫面！

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▲猛盯著紅豆餅，好想粗！！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

× ▲猛盯著紅豆餅，好想粗！！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

▲給偶嗎給偶嗎！！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

× ▲給偶嗎給偶嗎！！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

▲看在偶這麼乖的份上～～（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

× ▲看在偶這麼乖的份上～～（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

劉小姐家裡目前有兩隻狗寶貝，一隻是有虎斑的Tiger，一隻則是我們今天的主角：多多。兩隻狗狗來到家裡的經歷都非常特別，多多是家裡附近的一隻狗媽媽所生，當時因狗媽媽的主人是一位獨居老人，飼養方式接近放養，基本上就只提供狗狗生活所需的飼料和水。而當時狗媽媽要生了，狀況緊急，劉小姐一家就趕緊帶牠去醫院接生，並直接處理了後續奶狗的照顧問題及送養事宜，但因多多是一隻有白襪的狗，傳統認為白襪狗的模樣就像是「穿著喪服與白鞋的人」，非常不吉利，甚至有人謠傳穿白襪的動物是前世含冤而死，今世會帶著怨氣像人索命，所以沒有人想要領養多多，於是劉小姐一家就直接將牠收編了。

▲偶這麼口愛，看起來會索人命嗎？（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

× ▲偶這麼口愛，看起來會索人命嗎？（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

而另一隻虎斑狗狗Tiger則是他們在某個颱風天發現的，當時Tiger一隻狗在土地公廟亂晃，劉小姐一家擔心牠餓著，便餵食了一次，致此Tiger就認定了這名「長期飯票」，賴著不走了！於是也加入了這個充滿愛心的家庭。

▲Tiger：嘿嘿！以後每天都能吃飽飽囉！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

× ▲Tiger：嘿嘿！以後每天都能吃飽飽囉！（圖／Instagram＠ho_moo7720授權提供）

多多是一隻非常親人的狗，非常不喜歡其他的狗靠近劉小姐，認為牠們通通都是要來搶走主人的！甚至有時候爭寵爭到連劉小姐的男朋友都很吃醋，也該放下狗狗看看我了吧！而這天多多在家裡看到了一面落地鏡，走近發現鏡中竟有一隻狗狗也站在那邊，甚至還大睜著眼睛看著牠，頃刻間牠勃然大怒，對著鏡子一頓狂吼，劉小姐好笑地坐在後頭，大力的拍動多多的腿，想說這樣牠看到鏡中的狗被拍，自己身上也有感覺，就能理解鏡子裡反射出來的其實是自己，但結果不然，多多反而更生氣！像是在吃醋鏡子裡的主人，竟然摸了那另外一隻狗！！

多多到底要什麼時候才會發現呢？那就是你自己啊！影片上傳社團後網友們紛紛回覆：「後面那隻：看你還要瘋多久？」、「敵不動我不動的概念ＸＤ」、「還以為他會衝過去撞鏡子，然後把鏡子撞破！」。（編輯：李惠婷）