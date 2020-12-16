影／101跨年創360度輪狀煙火！1.6萬發、施放長度達300秒

一年一度備受矚目的台北101跨年煙火，今（16）日公布施放細節，主打全球首創高樓四面架設360 度特效輪狀煙火，以時長 300 秒、共 1.6萬發的煙火點亮夜空。交通部長林佳龍今日也應邀出席並表示，台灣的防疫成果值得慶賀，台灣要從防疫大國邁向觀光大國，這次的101煙火別具意義，是讓全世界看到台灣真的是塊寶島。

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台北101於今日公布 2021年跨年主秀煙火模擬動畫，台北101董事長張學舜特地邀請交通部長林佳龍、交通部觀光局副局長林信任和台北市觀傳局主秘蕭君杰一同出席共襄盛舉。今年跨年主秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為題，期望在2020年全球受疫情影響下，能藉由璀璨的跨年煙火激勵民心，關懷世界，並攜手迎向希望。

▲林佳龍則說，101能舉辦跨年煙火匯演自己抱著感恩的心，除了指揮中心領導正確，也是國人很團結的配合防疫新生活政策。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.16）

林佳龍則說，101能舉辦跨年煙火匯演自己抱著感恩的心，除了指揮中心領導正確，也是國人很團結的配合防疫新生活政策，就成果來說值得慶賀，跨年的意義也是展開新的開始，新的許願，這次的跨年煙火是重大的一件事情，因此當張學舜排除萬難、在當時疫情不明的狀況仍然決定舉辦，自己相當敬佩，台灣要從防疫大國邁向觀光大國，這次的101煙火別具意義，是讓全世界看到台灣真的是塊寶島，國際行銷的效益是最大的，「因為是only one也是number one」。





張學舜表示，台北101透 過光明璀璨煙火讓全世界看到台灣豐盛繁榮與多元文化的台灣文明，我們非常感 謝所有防疫人員的努力與奉獻，我們即將告別2020，希望一起迎接充滿希望的2021。



▲本次跨年煙火將分為5個章節演繹，此為模擬畫面。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.16）

跨年煙火以「愛」為主題，結合燈光、音樂、點燈與煙火，燈光部分將自24日耶誕夜起至31日，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。跨年主秀音樂也首度由國際級配樂大師林強授權的經典名曲「向前走」並請來小男孩樂團以華麗搖滾重編重錄、重奏重唱。





101透過燈光、音樂、點燈與煙火互相串聯，再加上59樓與60樓的顯示螢幕展演的文字訊息，交織跨年主秀，預計成為世界焦點。今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓等101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火變化性，另外也推出「讓愛點亮夜空.LOVE @ 101」線上點燈徵集活動，將於24、25兩日在59樓與60樓的顯示螢幕呈現，讓民眾的許願文字登上101。

跨年煙火將分為5個章節演繹，包含「序章：告別2020 迎接2021！」、「第一章：向防疫英雄致敬 全民齊心向前行！」、「第二章：攜手世界向前行：Taiwan Can Help」、「第三章：祈福關懷 幸福未來向前行！」、「終章：精彩台灣無限可能 愛與希望向前行！」