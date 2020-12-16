江啟臣砲轟蔡英文　她一邊喊團結一邊發文攻擊在野黨

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以下是江啟臣於12月16日在國民黨中常會的談話全文：
今天在場的各位中常委、黨務主管、媒體朋友，大家午安大家好！
監督執政是在野黨的天職，預算審查更是在野黨了解施政進度，看緊人民荷包，確保政策方向的重要工作。上個星期，民進黨刻意操作預算提案，將在野監督的工作，當成政治攻防的攻擊目標，不但缺乏執政高度，更把國家政策當成政治攻防，令人失望。
民進黨的作法，只是凸顯民進黨一向把攻擊異己的優先順序，放在政策落實之上的狹隘格局。民進黨真正在乎的是攻擊在野黨，來轉移施政不力的焦點，而不是政策的落實。
國會議員透過凍結預算的提案，主要在檢視執行進度，確保預算花用的合理性，以避免弊端。民進黨操作預算提案，是對於國會職權的污衊，是對於不分黨派立委提案監督的政治攻擊。上周六，蔡英文總統更以發文的方式呼籲不分黨派的立委支持國防外交預算。我在這邊要提醒蔡主席、蔡總統，一邊放任民進黨用臉書圖文攻擊在野黨，一方面又要訴諸團結，不只是蔡英文的自我打臉，也顯示總統對於立法院議事審查程序的不熟悉，對於立委提案的不了解。
對於國防與外交的預算，國民黨黨團絕對願意給予最大限度的支持，但更會要求完整清楚的執行進度，確保人民的血汗錢花在刀口上。面對在野的監督，行政團隊應該向總統做完整的報告，更應該向國會提出完整的政策說明與進度交代，而不是政治攻擊，更不是總統口中廉價的團結。
我們更要呼籲蔡英文總統，勇敢面對民意的挑戰。國防外交本來就是總統職權，如果總統真要協助行政單位說明這些政策的重要性，應該正面回應在野黨提出國情報告的提案，正式到國會來說明我國整體的國防與外交政策，包括國家利益，而不只是透過社群平台發聲，只想在網路世界喊話，卻不願意到立法院來，彰顯總統的憲政格局。
尤其，下個星期立法院院會，就要進行萊豬進口的行政命令以及相關法案審查。總統府對於我們十一月二十四日所提出的的辯論邀請，卻仍舊沒有正式回文。政治上，總統的迴避態度明確，總統府行政程序的怠惰，傲慢至此，同樣令人失望。從宣佈萊豬開放，到行政命令備查改審查，一路走來，民進黨的態度消極，缺乏與在野黨跟社會溝通的誠意，也不該是推動爭議政策應該有的態度與方法。
早上，連續絕食九十幾個小時的沈智慧中常委，已經送醫急救，卻沒有等到民進黨政府的任何回應。再次顯示民進黨強渡關山、拒絕溝通的粗暴態度。我們除了希望沈常委保重身體，更希望沈常委捍衛食安的意志，能夠具體傳達給所有的國人。在最後的關鍵時刻，我們一方面呼籲所有的國人應該用多元的方式反應民意，要求自己選出來的立法委員站在民意的這邊，一方面，我們更要提醒民進黨委員，應該勇敢拒絕黨意的綁架，忠實呈現民意對於食安的重視，用表決來守護下一代的健康。
謝謝大家！