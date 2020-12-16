芭蕾舞團4人確診首演急喊卡！兩廳院：第一時間完成消毒
芭蕾舞團4人確診首演急喊卡！兩廳院：第一時間完成消毒
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-16 15:39:06｜update2020-12-16 16:03:22
來自莫斯科的芭蕾舞團，原訂今（16）晚展出首場演出，不過就在舞團來台隔離14天後依規接受檢疫時發現，其中4名團員確診新冠肺炎，因此主辦單位緊急宣布停演。為審慎起見，中央流行疫情指揮中心與文化部要求舞團全數人員今再次採檢，結果將在晚間6點半出爐。
由聯合數位文創股份有限公司所主辦的「莫斯科古典芭蕾舞團」，自今（16）日起一連五天在國家戲劇院演出，該舞團來台後依疫情指揮中心規定隔離14天，但於解除隔離前接受檢疫，其中4人確診後隨即送醫院隔離治療。兩廳院表示，昨日於戲劇院工作的舞團工作人員，皆有提供檢驗陰性證明，接著便進行團隊於場館的動線及工作人員相關規劃並開啟空調外氣循環，同時安排工作場地消毒。此次舞團人員除了於舞台演出，其他時間全程配戴口罩。目前劇院與後台區持續採全外氣運轉模式操作，進風口並設有紫外線消毒器。
為審慎起見，指揮中心與文化部要求舞團全數人員今天再次採檢，指揮中心表示，在與演出團隊協調過後，今日由榮總派人檢驗，預估今晚6點半左右會有結果，如果採檢沒有問題，全體陰性順利演出，如果採檢有問題，只要再有1個陽性，這次演出活動就會取消，除了4名確診，其他部分因為已經做了排練，基本上因為防疫追蹤原則，會取消整個演出。
另外，外傳該團有團員到其他地方，文化部政務次長蕭宗煌表示，這是未經認證的，檢疫14天沒有外出，都是一人一房，動線也有做分流，確定4名送到醫院，其他有初步階段排練，但是沒有合體總排練。兩廳院也強調，於防疫期間將持續落實防疫工作，進入場館皆需測量體溫、配戴口罩，對到館民眾接觸頻率較高處如電梯、樓梯扶手、洗手間、售票口、觀眾席等處加強消毐與清潔。