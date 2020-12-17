曾被封為越南版魏瓔珞 女星現況一次看
四方報/綜合報導
calendar_today2020-12-17 07:00:00
根據四方報報導，因為和大陸夯劇《延禧攻略》女主角吳謹言長相有幾分相似，越南演員Kaity Nguyen被高度關注，年紀輕輕僅21歲的她，不但是越南和美國混血兒，在2016年拍攝越南電影《我未滿十八（Em Chua18）》就擔任女主角，因而早在17歲時就已爆紅。
出生於越南胡志明市的Kaity真名是Nguyễn Ngọc Bình An（阮玉平安），其實身高僅有150公分，身型相當嬌小的她，穿搭方面都會盡量挑選看起來顯高的單品，在社群平台上亦時常分享自己的生活。目前Instagram的粉絲數量已超過112萬，相當可觀。年少成名的她，人生也彷彿開外掛，接演的電視劇和電影都擔綱主角。最近她主演的戲劇《剩女大作戰第五集（Gái Già Lắm Chiêu V）》即將放映，該戲劇華麗的場景和富裕人家的設定，讓人十分期待劇情走向，以及她未來的發展。
據悉，在戲中，她會和2名越南資深演員同場飆戲，同時跟越南小鮮肉Khương Lê飆戲，讓人十分好奇發展。
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