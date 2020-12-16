拒開國門！延長暫停印尼移工來台　陳時中：當局不願配合

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針對印尼移工入境，雖持有陰性報告仍高確診率，陳時中表示，會決定持續延長暫停入境，就是因為印尼當局不願配合，對入境移工也沒有寫名單，就是全部都可以（來台），陳時中強調，印尼交出來的陰性報告8成不可以，未來沒有雙方合作，讓準確度、可信度增高，很難有下一步進展。
對於印尼當局採檢報告可不可信，陳時中強調：「他們覺得他們做得很好，雙方沒有共識，說到要幫忙還差得很遠，我們是覺得怪怪，但沒有談到幫忙，他們說報告都是很可信的」。
但是攤開數據來看，印尼移工入境，10月確診數為11人，持陰性報告數為2人，11月確診數為81人，持陰性報告數為42人，12月(迄12/15)確診數為40人，持陰性報告數為32人，顯示雖然有陰性報告，但入境後確診的比例還是相當的高。
然而長期封鎖印尼移工入境，將造成人力短缺，尤其是長照照護人員，對此陳時中回應，印尼入境者高確診率，這樣的風險我們承擔不起，防線一定會破，希望運用長照2.0跟其他方法來填補缺工問題，當局沒有配合相關認證，很難重啟移工入境。
另外針對未來台灣的長照、社福類移工，陳時中表示第一線照顧人員，不分國籍都會列在我們第一波公費施打名單內，他強調，都在台灣，風險不會因為你是什麼人而改變，另外針對疫苗，陳時中也鬆口不只3000萬劑，目前很多的地方談判快到一段落了，快則一週，慢則兩週可以對外公布。
陳時中也不忘賣個關子，對於各界都在猜測的疫苗廠牌，陳時中提到：「（AZ、BNT）大部分都沒有錯啦，就是排列組合不太對 ，不只3000萬劑，就剩簽約了，我們不能把底牌都漏」。
另外針對澳門，對台持開放態度，陳時中也回應，很多對台灣提出片面開放，很高興、很歡迎，但對台灣防疫相對壓力就比較大，我們不反對，可以來談，但是我們不會做這種片面的開放，陳強調，雙方可以來談，澳門防疫看起來做得不錯，但是還是要政府與政府間的對談，才能往下來做。
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