張捷親密合照對戲女星　夏如芝手握證據氣炸

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張捷解釋他和女星在戲裡飾演一對情侶，女星上傳照片下方也有標籤戲劇名稱，很明顯就是在為戲宣傳。但夏如芝不埋單，當場公布親密合照，只見照片中兩人幾乎臉貼臉，女方還用手撫摸張捷頭髮，連主持人小禎都大喊：「太超過了！」夏如芝氣說：「兩人還會用戲裡的暱稱，在留言區放閃。」
張捷一臉無奈表示，當時看到照片背脊涼了一下，覺得不太好，但也不知道要回應什麼，回家後發現老婆臉色不對，才知道她很在意，張捷當場道歉：「好啦，對不起我錯了。」夏如芝認為自己不是不講理的人，只是希望他能夠懂得避嫌：「例如留言要清楚回應，讓粉絲不會誤會。」兩人取得共識後，夏如芝也甜笑謝謝老公。
而張捷對夏如芝的「假面閨密」很感冒，認為老婆心太軟，不懂得保護自己，一直被欺負。夏如芝解釋和這位閨密來往初期，很多人就告誡過對方是雙面人，她還不以為意：「不會啊，她對我很好。」沒想到來往久了，發現身邊的人都莫名對自己有敵意，才知道只要有男生對她獻殷勤，閨密就會在背後攻擊她，因此心碎遠離這段友誼。
但因為太心軟，看到對方受傷或生病，夏如芝還是會主動關心：「我會想到我生病時她也很關心我。」張捷看不下去，對老婆生氣地說：「不知道哪一天她又會陰妳，一直輪迴，一直受傷。」小禎卻轉身對張捷開玩笑：「聖經上的教導要原諒他人70個7次。」要他懂得寬恕，笑翻大家。