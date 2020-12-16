張捷親密合照對戲女星　夏如芝手握證據氣炸

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張捷親密合照對戲女星　夏如芝手握證據氣炸

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-12-16 21:00:00

▲夏如芝對老公張捷和女星的親密互動氣炸。（圖／年代提供）
▲夏如芝對老公張捷和女星的親密互動氣炸。（圖／年代提供）
張捷、夏如芝新婚9個月，9月分生下女兒小芝麻，婚姻生活甜蜜。但日前兩人上《聽媽媽的話》分享婚後交友地雷，夏如芝卻因為張捷和異性有私密互動氣炸，還秀出他和女星親密合照證據，引起全場公憤。
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夏如芝說兩人剛交往時，有女星在臉書上傳與張捷親密合照，寫下「情人節快樂」，張捷也在留言區曖昧留了一個愛心，粉絲見狀紛紛大讚，表示兩人在一起好配。張捷連忙解釋這是為戲宣傳，夏如芝卻氣到懷疑這份感情，反問：「你看到是什麼感覺？」讓他一度語塞一臉歉意。
▲夏如芝對老公張捷和女星的親密互動氣炸。（圖／年代提供）
▲夏如芝原諒張捷放閃女星。（圖／年代提供）
張捷解釋他和女星在戲裡飾演一對情侶，女星上傳照片下方也有標籤戲劇名稱，很明顯就是在為戲宣傳。但夏如芝不埋單，當場公布親密合照，只見照片中兩人幾乎臉貼臉，女方還用手撫摸張捷頭髮，連主持人小禎都大喊：「太超過了！」夏如芝氣說：「兩人還會用戲裡的暱稱，在留言區放閃。」

張捷一臉無奈表示，當時看到照片背脊涼了一下，覺得不太好，但也不知道要回應什麼，回家後發現老婆臉色不對，才知道她很在意，張捷當場道歉：「好啦，對不起我錯了。」夏如芝認為自己不是不講理的人，只是希望他能夠懂得避嫌：「例如留言要清楚回應，讓粉絲不會誤會。」兩人取得共識後，夏如芝也甜笑謝謝老公。

▲被公布親密照，張捷嚇得目瞪口呆。（圖／年代提供）
▲被公布親密照，張捷嚇得目瞪口呆。（圖／年代提供）
而張捷對夏如芝的「假面閨密」很感冒，認為老婆心太軟，不懂得保護自己，一直被欺負。夏如芝解釋和這位閨密來往初期，很多人就告誡過對方是雙面人，她還不以為意：「不會啊，她對我很好。」沒想到來往久了，發現身邊的人都莫名對自己有敵意，才知道只要有男生對她獻殷勤，閨密就會在背後攻擊她，因此心碎遠離這段友誼。
但因為太心軟，看到對方受傷或生病，夏如芝還是會主動關心：「我會想到我生病時她也很關心我。」張捷看不下去，對老婆生氣地說：「不知道哪一天她又會陰妳，一直輪迴，一直受傷。」小禎卻轉身對張捷開玩笑：「聖經上的教導要原諒他人70個7次。」要他懂得寬恕，笑翻大家。
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