名家論壇》錢震宇／蔡英文關中天的心態

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名家論壇》錢震宇／蔡英文關中天的心態

文/錢震宇

calendar_today2020-12-16 16:17:47

▲中天新聞12月11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞台被國家通訊傳播委員會判定不予換照，抗告也遭到台北高等法院駁回，於12月11日晚間正式關台。圖為旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
很多時候，在政治人物的語與不語中，可以透露他心中真實的想法。
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2020年12月12日，中天新聞台關台的隔天，很多人看到52台頻道黑色的畫面，感觸良多，不論是不是支持中天新聞台的人多少都會討論一下，這就是民主的多元。
然而，面對一家開播26年的電視台、將近500位員工的工作權及家庭生計、這麼多人固定收看的新聞頻道，曾經記錄下台灣這塊土地點點滴滴的電視台遭到NCC關台，引發社會如此大的反彈，蔡英文竟然只有一句「尊重專業機關的決定」，其他什麼都沒說，真的什麼都沒有說！

面對中天新聞台，蔡英文不語；面對記者及員工，蔡英文不語；面對頻道經營者對執政者的質疑，蔡英文不語，甚至面對來自收視群眾跟社會輿論的反彈，蔡英文同樣不語。

蔡英文只說了「我們是民主國家，也是一個法治國家，我們有一定的國家體制與機制來做專業的決定」、「大家都應該去學習尊重國家的體制」。這句話其實有很大矛盾，既然是民主國家，國家的體制與機制不就是人民所賦予的嗎？民主選舉制度下產生的國家體制，怎麼回過頭來會要人民去學習尊重國家體制？

要人民學習服膺於國家體制，這種「國家至上論」的極權思維出自於蔡英文口中，還真的讓人有時空錯亂的感覺。畢竟連她自己都無法對自己的口中的「這個國家」產生認同，又何來要求人民去信服於她口中的「這個國家」。

蔡英文的冷漠與無情，定調了她在中天新聞台換照事件上的態度與心意。更多的是，她深藏心中，對中天的敵意與不滿。

而當她好不容易擠出要大家去學習尊重國家體制的說法後，也讓人感受她對扮演監督角色的媒體如此不屑一顧，更多的是她對國家體制的錯誤認知與權力濫用，因為NCC跟法院作出的裁判是符合「她的心意」，所以人民必須尊重。

從第一天開始，民進黨早已寫好劇本，從上而下的指示NCC該如何處理，因為這整起事件根本就不是單純的媒體自律，而是政治事件。不管外界怎麼問，蔡英文、蘇貞昌等人一致口徑就是「尊重」，推給NCC。到了關台之後，還是老話。

不談中天、不談個案，蔡英文好似中立超然；可是中天既沒有被檢調調查，更不是司法審理期間，不知道有什麼好避談，何況都被關台了，蔡英文還是沒有一句正言，是不想說，還是不能說？

NCC或許有其理由說法，但身為總統難道不該為社會爭議事件定錨？平息社會的對立嗎？

民主國家人民有聲音，總統應該也要有聲音。但很奇怪的，蔡英文對很多事情常常無語，每天只談防疫、只談國艦國造、只去頒獎、只去開工。不管媒體怎麼問，蔡英文只想講她講的、只想談對她友善的。

疫情期間，即便政治人物都戴著口罩，但蔡英文的mindset已清楚地傳達出「不跟反對者溝通，不跟非我族類者對話」，這國家體制我說了算。這也難怪近來民調直直落的蘇貞昌會說蔡英文「難相處」。

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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