影／白包怎麼包？４大禁忌別觸犯 補送白包竟有這含意！
影／白包怎麼包？４大禁忌別觸犯 補送白包竟有這含意！
影像中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 16:52:36
在台灣每逢婚喪喜慶，習俗禮儀總是特別多，若是不知情不小心觸犯禁忌，是會讓現場氣氛尷尬、失禮甚至導致對方生氣。YouTube頻道「單程旅行社」的社長小冬瓜，日前在頻道上分享「包白包的四大禁忌」，告訴大家包白包時，需要注意的禮儀與規矩。
喪禮中俗稱的白包又稱奠儀，意義是給予喪家補貼喪事費用、慰問喪家。YouTube頻道「單程旅行社」的社長小冬瓜，在頻道上分享「包白包的四大禁忌」。禁忌一：白包不能包雙數
不能包雙數的原因，是因為雙數有好事成雙之意，沒有人希望喪禮成雙，因此包給喪家的金額會以單數為主。
禁忌二：白包包不多
喪禮並不是喜事，不是禮金數字越大就越好。若是對方參加過自家的喪禮，也不用為了表示心意，而包得比較多，金額一樣即可。
禁忌三：白包不回收
現在許多家庭為了方便，會在門口寫說懇辭奠儀，不收白包；但包了白包送出去之後，是不能再拿回來的，這時喪家會幫忙將白包中的錢放入紅包，如此一來就可回收，有些喪家甚至會將金額湊成雙數回送。
禁忌四：白包不能補送
依照習俗來說，補送白包帶有對方家可能有第二場喪事之意，因此千萬不能補送白包，小冬瓜影片中也提到，能以事後的陪伴當作慰問之意。
小冬瓜也補充，白包要封口，這意味著只送一次的意思。影片最後小冬瓜認為，人的情感是建立在互信互賴上，而不是金額的大小或是一來一往的禮金。他希望大家能在這些儀式感的背後，去理解其中的深意。（影音編輯：劉俊佑）