網友票選家用網路神組合！從此上網順暢零死角

現代人遊戲娛樂越來越豐富多元，影片畫質也越來越精緻，上網品質相對更加講究，就連家用Wi-Fi都講求要又快又穩，然而卻也有許多網友反應，這些需求至今仍無法被充分滿足，究竟是什麼原因造就這樣的狀況，NOWnews透過民調來進一步了解網友們的心聲，並針對大家的痛點提出聰明的解套方案，達到優質居家上網品質！

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在家耍宅 穩定網路是必備！追劇、看YouTube 不連Wi-Fi怎麼行！

小周末準備大肆追劇前，一定會做足各種事前準備，舒適枕頭毛毯、零食飲料、網路暢通缺一不可！為的就是讓追劇過程不受任何干擾，保持最佳品質。根據NOWnews民調顯示，最多民眾線上追劇、看電影、看YouTube的時候一定會連上家裡Wi-Fi。第二、三名則分別為瀏覽網路社群媒體、看直播或進行直播。綜觀網友不只是單純享受宅在家的樂趣外，更會透過Wi-Fi來獲得更佳的娛樂品質。





網友最討厭的居家上網困擾 「累格」真的超不OK!





上網品質好壞與否，不只是強調寛頻M數的多寡，網路訊號提供是否穩定、順暢，更是良好上網環境的促成關鍵之一。NOW民調也蒐集了各大網友最討厭的居家上網困擾。第一名為追劇時遇到「累格」圈圈繞個不停！中斷看劇好心情；第二名為連線不穩，並且時常斷線的狀況，尤其是現在還在家工作(Work From Home)的網友一定也心有戚戚焉！此外像是家中有收訊死角的問題也名列前茅，連個網路像在家中抓寶、玩網路捉迷藏，真的是氣瘋各大網友。如果家中同時使用筆電、桌電、NAS，也常會遇到網路流量被稀釋、速度變慢的狀況，連開個網頁都會延遲，令人相當苦惱，這也是許多網友常遇到的問題之一，只好退而求其次，關掉其中一台機器。



▲網友票選在家使用Wi-Fi，最討厭遇到「累格」的情況發生，尤其是追劇時會中斷情緒，打遊戲時爆Ping更會成為被隊友唾棄的豬戰友! (圖/NOWnews民調)

1G上網+Wi-Fi6 解決居家上網問題最佳途徑 網友紛紛表示想了解





針對於這些居家上網困擾，消費者們也紛紛尋找解決途徑，根據NOW民調，民眾對於現在市場上支援最高1G上網費率的方案都抱著相當高的興趣，投票數來到第一名，尤其是在支援最新Wi-Fi6分享器的方案下，更是吸引消費者想進一步想了解。





凱擘大寬頻 1G上網+免費升級Wi-Fi6 超值方案消費者首選!





然而現在許多1G高速率方案，動輒破千元，甚至超過二千元，對消費者來說這樣的費率實在吃不消，在挑選寬頻業者時價格合理性也是大家最在乎的因素，其次則是網路使用穩定度。為了因應消費者需求，各家電信業者紛紛推出搭配優惠方案，讓消費者可以參考比較，而全台涵範圍僅次於中華電信的凱擘大寬頻，領先業者推出1G高速光纖上網方案，並免費升級最新一代的Wi-Fi6分享器，每月只要千元有找的價格！對消費者來說是一大福音。



▲網友首選凱擘大寬頻的1G上網+免費升級Wi-Fi6超值方案，每月千元有找的價格，對消費者來說是一大福音！(圖/NOWnews民調)

用1G速率 更要聰明搭配Wi-Fi6 網速才能真正快！

許多人會認為只要網速夠快，就可以解決家中上網的各種問題，但這就像是你不斷的更新你的電腦軟體，但筆電卻繼續使用十年前購買的機型，硬體設備早已無法支援最新的系統一樣，在Wi-Fi6最新的硬體設備搭配下，才能創造加乘作用，讓家中1G網路效能發揮到極致！此外Wi-Fi6分享器與以往的Wi-Fi最大的差異性就在於「速度」，假設 Wi-Fi5 下載一部 4K 高畫質電影要一小時，那 Wi-Fi6 就只要 15 分鐘。Wi-Fi6除了能降低網路延遲，不僅玩網遊不容易爆 Ping，也因為訊號涵蓋大範圍，就算是離分享器較遠、走到房間或是廁所，也都能順暢追劇，這也是為什麼許多網友對於Wi-Fi6這樣的最新科技也都躍躍欲試。若家中還有諸多上網問題，不妨試試凱擘大寬頻最新1G上網+Wi-Fi6方案，獲得前所未有的急速居家上網體驗。





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