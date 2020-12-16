「圍棋女神」黑嘉嘉再相見舊情人　一句話讓他痛心疾首

泡麵劇《不讀書俱樂部》本周迎來大結局，劇中飾演前情人菲菲的黑嘉嘉終於「真人」現身，不再是以回憶的方式出現在劇中，她以一身幹練的打扮及清純的馬尾造型，走進書店與飾演男主角言午吉的蕭子墨碰面。這對舊情人相隔數年再聚首，男主角甚至為她買下書店，沒想到黑嘉嘉一開口就爆出驚人消息，讓蕭子墨痛心疾首，卻難以挽回。

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▲周定緯飾演舞台劇版本的《不讀書俱樂部》男主角。（圖 / 双喜電影提供）

× ▲周定緯飾演舞台劇版本的《不讀書俱樂部》男主角。（圖 / 双喜電影提供）

除了溫柔端莊的黑嘉嘉，末集請來另一位神祕嘉賓，曾出演舞台劇版《不讀書俱樂部》男主角言午吉的周定緯，讓「雙版本」男主角齊聚一堂。舞台劇版本的《不讀書俱樂部》與網劇版是處在平行時空的兩個故事，此次在最後一集讓兩位巧妙相見，失戀的兩位男主角也算是走到終點，透過讀書會重新找到自我。

▲郎祖筠驚喜客串《不讀書俱樂部》。（圖 / 双喜電影提供）

× ▲郎祖筠驚喜客串《不讀書俱樂部》。（圖 / 双喜電影提供）

以書店客人身份神祕出場的周定緯，戴上書卷氣十足的細框眼鏡，緩緩踏入書店，他現場演唱舞台劇中的名曲《冬之夢》，搭上陳加恩一席模仿重慶森林中林青霞造型的金色假髮及風衣，戲劇效果強烈。本以為故事即將落幕，沒想到「最大咖」的嘉賓在劇末才現身！飾演書店老闆娘的郎祖筠腳踩恨天高，穿著亮橘色的成套西裝，出現在書店門口。李沐、蕭子墨、陳加恩三位書店主理人眼看不對勁，雙方對峙僵持不下，一場新的火花即將竄起，書店的何去何從，也許會在下一季揭曉。

▲《不讀書俱樂部》將有第二季。（圖 / 双喜電影提供）