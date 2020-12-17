不用等到30　遊戲橘子人生如戲　25歲如年過半百般精彩

人們在每個階段所扮演的角色，被賦予的任務，會隨著年齡漸長而不同，一樣的是，過程中會有各種崎嶇與考驗等著我們解鎖破關，但碰上逆境的難題卡關，心生退卻也時而有之，所以許多人擅長訂定階段性目標，讓自己按表操課，一步步接軌。究竟幾歲才是一個有意義的人生里程碑，相信你我最常聽到的是「30歲」，像是要完成「桶金任務」、「豐富資歷」等技能，不過對於「25歲」的遊戲橘子，有著另一種詮釋。

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今(109)年，遊戲橘子來到了25歲，相信這個品牌在國人腦海裡並不陌生，20年前的引進《天堂》有如如今的《鬼滅之刃》般，在各年齡層中口耳相傳，更改寫台灣線上遊戲史，也讓這品牌從此跟遊戲產業形影不離。如今遊戲橘子來到青年期(25歲)，就像離開大學階段的你我一樣，褪去前一階段的光環，迎接更多挑戰，經驗值也不可同日而語。

細數25歲的遊戲橘子，除了深耕老本行遊戲產業，同時跨足支付、電商、媒體、數位商務等多元領域，成為一名斜槓青年。但或許很多人遺忘了，原名「富峰群資訊」的遊戲橘子生於民國84年，剛出生便以《日蝕》單機遊戲聞名，不過後來的幾款產品成績不如預期，負債上百萬下，公司面臨營運壓力。



▲民國88年《便利商店》全亞洲熱銷超過120萬套，富峰群資訊也在這年正式改名「遊戲橘子Gamania」。（圖／遊戲橘子提供）

一出生看似平順，卻馬上遇上戲劇般的顛簸，「富峰群資訊」開始調整營運模式，除了開發遊戲外，也開始做代理，民國86年亞洲金融風暴，間接奠下轉虧為盈的契機。就在富峰群4歲那(民國88)年，也是它人生第一個重大改變，靠著自製遊戲《便利商店》， 全亞洲熱銷超過120萬套，而富峰群資訊，正式改名「遊戲橘子Gamania」，致力帶給人們嶄新的視野與感動。





美國職業心理學家唐納 ‧ 舒伯指出14歲前稱為「成長階段」，這時通常渴望認識新鮮事物，而5歲那年的遊戲橘子適逢台灣網路爆發成長期，引入《天堂》，創下階段性里程碑；7歲在台掛牌上櫃；10歲推出台灣第一款免月費的線上遊戲《楓之谷》；13歲完成台灣首支北極紀錄片《征服北極》，14歲榮獲2009年台灣品牌優良獎。





14歲是青少年階段，對許多事物充滿憧憬與熱情，而遊戲橘子也是，更將許多想法付諸行動，跨入「虛擬貨幣」領域並「成家立業」，16歲成立「GASH PLUS樂點卡」，成為全球流通的數位內容付費工具；17歲成立台灣遊戲產業第一家企業托育中心「幼橘園」。爾後更加強實體機房與虛擬雲端整合的資安服務、多元化行銷，不斷地充實自我。



▲遊戲橘子「前進南極點」計劃，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。（圖／橘子關懷基金會）

一眨眼，遊戲橘子25歲了，大家孰悉的《天堂》有了後代《天堂M》，也漸漸揮別只有遊戲產業的既定印象，加入「今日新聞」帶給全球華人專業多元的新聞內容，推動台灣無現金支付「橘子支付」。也繼北極後，完成「前進南極點」計劃，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。遊戲橘子的25歲有如年過半百地精彩充實，一般人或許難以達到這個境界，但遊戲橘子要傳達的非是歷歷在目的成就，而是傳遞勇於冒險的正向精神。

