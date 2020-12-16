特企／So-net 「Good頭家」整合性服務「餐」展決定！

So-net Good頭家整合性服務 讓店家一站到位

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So-net致力於提供優質的光纖寬頻網路服務，除擴大服務範圍至商用型店家，並提供基礎設備及數位轉型服務；從室內網路環境Wi-Fi建置，延伸至各類商務營業用的設備，提供更便捷的一站式服務。

So-net「Good 頭家」擁有創業開店所需的POS點餐系統、監控租賃設備、光纖寬頻網路、數位環境工程技術等整合性服務，提供給創業者小資本、低投入的需求，依照不同規模的實際需求，由專人量身打造客製化的服務。





So-net POS引進日本點餐系統，與專業系統商JSP技術合作，專門提供平板點餐、POS以及週邊餐飲自動化系統。JSP集團於1991年在日本東京成立，擁有30年歷史，目前銷售給12國家，5,500店舖以上的經驗。此項跨國際的合作服務，將引領創業開店的夥伴們擁有絕響的體驗。





Good頭家 "餐”展 一同體驗專屬POS系統

「2020台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」自12月17日至20日為期四天於南港展覽館一館登場，「So-net Good 頭家」服務將於現場展示POS點餐系統服務，誠摰邀請您至攤位現場，一同體驗POS手持式桌邊點餐、掃碼點餐、行動支付與外帶系統等多項組合應用，讓So-net Good 頭家，陪你「喝咖啡 聊創業」，憑本文圖片邀請畫面即可於現場兌換熱咖啡一杯，每日數量有限，快前來一同體驗！



▎2020台灣國際飯店暨餐飲設備用品展 ▎

展出日期：2020年12月17日(四)~2020年12月20日(日)

展出地點：南港展覽館一館 (台北市南港區經貿二路1號)

入場時間：10：00~18：00

So-net 攤位：攤位號碼N0834