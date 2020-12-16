南港機廠社宅再創租金新高？都發局：完工後才決定租金
南港機廠社宅再創租金新高？都發局：完工後才決定租金
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-16 17:10:37
台北市明倫社會住宅，日前因為三房型40坪的租金高達4萬500元，高額租金引發外界議論。而今天（16日）上午南港機廠社會住宅才舉辦上樑典禮，卻又傳出三房型的社宅坪數超過40坪，是否又會重演高額租金的社宅風波？對此都發局長黃景茂在接受訪問時，表示坪數之所以會超過40坪，是因為大小公設、陽台以及實際坪數全都加在一起，實際在計算時大公設不會被列在內，坪數約為38坪左右。而大家最關心的租金問題，黃景茂也強調，完工時才會決定租金。
「臺北市南港區南港機廠基地社會住宅統包工程」為本府住宅政策推動之標竿計畫，今天上午由台北市副市長彭振聲、都發局副局長羅世譽、產發局局長林崇傑等人一同參與上樑典禮。都發局方面表示，南港機廠社宅為單一建照最大案之社會住宅，一樣會採取一二三房型的模式進行建造。雖然都發局在網站上標明一房型為10~12坪、二房型為16~18坪、三房型則是22~24坪，不過經查後發現，坪數都為「室內坪數」而非招租時所計算的坪數，都未加上「陽台」、「小公設」及「大公設」的坪數。若是全部加總後，一房型平均坪數會達到22.3坪、二房型則是32.8坪，最大的三房型則是會超過40坪，來到41.73坪，而三房型也讓外界好奇，是否會重演明倫社宅的高額租金？對此都發局長黃景茂今天下午在接受記者訪問時，表示網站上所標示的坪數為「室內坪數」，此外未來在以坪數計算租金時，不會將「大公設」的坪數列入，因此最大的三房型坪數，僅只會有38.84坪。而外界最關心的租金問題，黃景茂也強調目前南港機廠社宅正在興建當中，相關租金內容會等到完工再進行討論，也預料會以當時的情形進行適當調整，目前針對租金問題還沒有任何定論。