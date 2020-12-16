NBA／QORE聯名NBALAB　蔡詩芸現身代言

來自紐約的QORE品牌追求創新，並佈局陸續和各大品牌談定合作計畫，不斷推出新款聯名系列，展開全新世代 Female Sports Culture。台灣防疫有成國際認同，NBA 新賽季前的唯一實體宣傳，就由 QORE x NBALAB 首波聯名在台上市舉行記者會，邀請女力核心蔡詩芸身穿布魯克林籃網隊，讓充滿性感魅力的蔡詩芸更增添傲氣，展現不受侷限的自信新態度。
設計靈感從基本款出發，結合每球隊的代表色做出搭配，推出獨創剪裁的設計。結合機能性質， QORE 選擇在國際上有口皆碑的台灣機能布廠，開發專給 QORE 使用的面料，包含環保透氣的面料，還有由樺木所提煉的莫代爾（Modal）纖維，使衣服更舒適柔軟，無皺摺。首波系列和 NBA 所屬之新興創意平台 NBALAB 聯名，創作出一系列色彩繽紛︑活力自我的Perfectly Oversized Team Hoodie 長版帽Tee、Everyday Team Jacket 連帽夾克、Cozy Team Crop 短版長袖以及Team Windbreaker 復古風衣外套︒
一直以來女生在NBA球迷服飾的挑選上相當有限， QORE 就是為了打破這個規矩而誕生，QORE女力核心蔡詩芸表示平常喜歡運動，運動時的穿搭也一定要時尚亮眼。
蔡詩芸說：「我相信每個人都有自己表達支持球隊的方式，今天選擇布魯克林籃網隊款式，QORE來自紐約街頭，吸收了很多美國東岸的文化、創意，打破傳統創新，設計出時髦的女生球隊服飾，符合女生的版型，更能突顯女性運動風魅力。」
名媛龔汝潔、公關教主于長君、快艇衝浪女神/名媛陳美彤、熱血女孩陳宥蓁、不倒女王蘇麗文、賽車美少女陳映瑜、知名舞蹈Dancehall女王蔡一鳳、咪咪愛運動、藝人張心妍、拐拐、江恆亘、旅英名模林韋君、前凱渥模特兒Ying、知名主持人/名媛黃馨儀、資深經紀人于承洢和設計師章寧出席參與加入女力核心。