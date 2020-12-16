NBA／QORE聯名NBALAB　蔡詩芸現身代言

來自紐約的QORE品牌追求創新，並佈局陸續和各大品牌談定合作計畫，不斷推出新款聯名系列，展開全新世代 Female Sports Culture。台灣防疫有成國際認同，NBA 新賽季前的唯一實體宣傳，就由 QORE x NBALAB 首波聯名在台上市舉行記者會，邀請女力核心蔡詩芸身穿布魯克林籃網隊，讓充滿性感魅力的蔡詩芸更增添傲氣，展現不受侷限的自信新態度。

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▲QORE x NBALAB。（圖／QORE提供）

× ▲QORE x NBALAB。（圖／QORE提供）

QORE 於2018年在世界流行之都紐約創立，歷經長達三年的籌備終於問世，專為女性打造時尚前衛及機能舒適的服裝，以頂級運動休閒品牌為目標，獻給擁有自我風格的女性。

▲QORE x NBALAB。（圖／QORE提供）

× ▲QORE x NBALAB。（圖／QORE提供）

設計靈感從基本款出發，結合每球隊的代表色做出搭配，推出獨創剪裁的設計。結合機能性質， QORE 選擇在國際上有口皆碑的台灣機能布廠，開發專給 QORE 使用的面料，包含環保透氣的面料，還有由樺木所提煉的莫代爾（Modal）纖維，使衣服更舒適柔軟，無皺摺。首波系列和 NBA 所屬之新興創意平台 NBALAB 聯名，創作出一系列色彩繽紛︑活力自我的Perfectly Oversized Team Hoodie 長版帽Tee、Everyday Team Jacket 連帽夾克、Cozy Team Crop 短版長袖以及Team Windbreaker 復古風衣外套︒



一直以來女生在NBA球迷服飾的挑選上相當有限， QORE 就是為了打破這個規矩而誕生，QORE女力核心蔡詩芸表示平常喜歡運動，運動時的穿搭也一定要時尚亮眼。



蔡詩芸說：「我相信每個人都有自己表達支持球隊的方式，今天選擇布魯克林籃網隊款式，QORE來自紐約街頭，吸收了很多美國東岸的文化、創意，打破傳統創新，設計出時髦的女生球隊服飾，符合女生的版型，更能突顯女性運動風魅力。」



名媛龔汝潔、公關教主于長君、快艇衝浪女神/名媛陳美彤、熱血女孩陳宥蓁、不倒女王蘇麗文、賽車美少女陳映瑜、知名舞蹈Dancehall女王蔡一鳳、咪咪愛運動、藝人張心妍、拐拐、江恆亘、旅英名模林韋君、前凱渥模特兒Ying、知名主持人/名媛黃馨儀、資深經紀人于承洢和設計師章寧出席參與加入女力核心。



▲QORE x NBALAB。（圖／吳政紘攝）

× ▲QORE x NBALAB。（圖／吳政紘攝）

此外，本次視覺背板由紐約藝術家 Brett Wilbanks專為活動開幕設計，注入籃球、紐約，及抵達台灣概念的美式風格視覺背板。派對上品酩酒款由廷漢企業提供美國威士忌品牌Jack Daniel’s特製Ginger JD、Cranberry JD和JD Straight調酒，以及來自阿根廷的Don David托隆特斯氣泡酒，齊聚歡慶QORE x NBALAB聯名系列在台上市。

▲QORE x NBALAB。（圖／QORE提供）