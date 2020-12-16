柯P為社會宅槓上中央 綠營：需通力合作、不要口水
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-16 17:28:40｜update2020-12-16 17:29:16
台北市長柯文哲近期因為租金4萬多元的社會住宅引發爭議，隨後又為社宅槓上中央。民進黨中央黨部在今（16）天的中常會後記者會中被問到此一話題，民進黨發言人謝佩芬表示，主席蔡英文很早就關注到社宅的議題，當選總統後，執政黨也推動了各項法案，現在土地、財源皆已完備，建設速度越來越快，最沒必要的就是口水。
柯文哲以自償率計算，推出44坪4萬多元月租的明倫社宅惹出爭議，但隨後柯文哲就「甩鍋」要求中央訂出全國社宅收費基準，進而引發中央、地方戰火。接著，柯文哲又唱衰蔡英文1.5萬戶社宅的政見，甚至嗆內政部次長花敬群：「中央明年開工幾戶？請你（花）先畫押。」在今天民進黨中常會後記者會中，謝佩芬表示，很多年輕人、尤其到台北打拚的人，都有居住的需求，而蔡英文是最早注意到這個議題的政治人物之一，在2010年就將社宅當成主要政策，2012年參選總統時，也在「十年政綱」中提出社宅長期規劃的藍圖，2016年當選總統後，社宅也一直是她堅持的政策之一，第一個任期的4年中，執政黨推動了很多相關法案，包含修改《住宅法》、通過租賃專法、設置國家住宅及都市更新中心，其實是一步一腳印的為居住正義與社會住宅打造基礎。謝佩芬指出，截至目前為止，中央與地方興建的社會住宅，其實已經超過4萬戶，明年更一口氣再興建1.5萬戶，目前土地跟財源都準備好了，其實速度是越來越快的，也不會停下腳步，但需要中央與地方通力合作，不需要口水，才能讓年輕人有實現居住正義的可能性。