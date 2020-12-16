推島內移民　投入基礎建設逾650億　宜居台南正好

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交通局局長王銘德首先報告，大台南建構完善公共運輸網絡首重溪北地區，包括開闢串連佳里、麻豆及學甲地區連接高鐵嘉義站直捷快速便捷公車路線，以及分別在溪南、溪北各打造台南、新營2座大型綜合轉運站，提供公車、客運、計程車等更方便無縫接軌轉乘，透過11條「小黃公車」提供白河、玉井、左鎮、關廟、龍崎更符合在地需要的交通服務，運量迄今已突破2萬人次，今天有4位來自白河區的阿嬤為了給市府團隊加油並表達感謝，特地來參加記者會，阿嬤表示非常感謝交通局的小黃公車政策，讓住在偏遠地區的她們可以方便的進市區買菜、看病，他們更稱讚小黃公車的楊漢寶司機非常親切，總是有耐心的等候她們，阿嬤當場熱情的給黃偉哲ㄧ個大大的擁抱，場面十分溫馨。
工務局長蘇金安指出，今年在道路、橋樑及特色公園、代辦重大建築總投入經費456.82億元，其中，透過生活圈道路建設計畫，投入經費213億元改善南科周邊地區交通路網，搭配安平跨港大橋及61線延伸，紓解舊城區交通，串聯大臺南生活圈。財稅局長陳柏誠指出，調降房屋稅減輕民眾負擔，以「永續財政」、「稅務便民」為出發點，積極控管債務、引進民間投資金額約114億元，以及活化35處市有土地或建物，至今節省南市府支出逾6.1億元。
黃偉哲上任後，加速推動南科、沙崙科學城雙引擎，科技量能帶動島內移居風潮，臺南市基礎建設投入逾650億元做好宜居城市各項準備，規劃總經費213億元改善南科交通路網、投入將近35億元設立6座立體停車場，完工7座特色公園，推動再生水計畫未來滿足南科用水需求及財稅局輕稅減政，讓台南成為年輕人心中的宜居城市。