泰國高顏值CP閃亮結婚！酸民看照批「這點」：一言難盡

泰國明星情侶Toni Rakkaen和Kaew Jarinya於12月11日幸福成婚，兩人當天身著傳統泰國服飾在雙方家人及親友見證下成為夫妻。Kaew Jarinya 當天以新挑染的頭髮亮相，結婚照上傳至網路後卻意外引來網友批評。

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Toni Rakkaen 出身模特兒，後來轉型當演技派演員，著名作品包括《死亡禮物 ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด 》、《愛屬我心2019 / รักนี้หัวใจเราจอง》、《臥底風雲 / แนวสุดท้าย 》、《換宿愛情》等，還成立自己的時尚工作室，經常為圈內藝人做造型。而Kaew Jarinya 則是一名歌手，也是女團FFK的成員之一，歌唱實力不凡，也曾經出演多部泰劇。

據悉，兩人最初是因合作泰劇《臥底風雲》而相戀，並在2019年情人節之際甜蜜宣布戀愛關係，之後便經常在社群媒體上發閃照，甜蜜好感情不言而諭。在認愛僅一年後，Toni Rakkaen 就在今年六月向女方求婚，並在本月完成婚禮。



▲泰國明星情侶Toni Rakkaen和Kaew Jarinya於12月11日幸福成婚。（圖／翻攝自IG） 婚禮當天，兩人換了兩套衣服，分別以傳統泰國服飾和一般西式婚紗、西裝亮相完成儀式，俊男美女讓人看了大呼幸福。

不過，新娘Kaew當天以黑、金挑染的新造型示眾，意外引發網友批評：「一生一次的結婚儀式，髮型怎麼不弄好看點」、「這髮型也太難看了吧」、「服裝好看，但頭髮就一言難盡了」等。其他粉絲們則趕緊出面制止酸民，表示兩人的婚禮當然是當事人開心最重要，旁人只要祝福就好。