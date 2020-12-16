綠下週召開中執會 「吳怡農條款」有望再闖關？
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-16 17:56:14
民進黨中央有意修改「黨職人員選舉辦法」、放寬黨職參選資格，將原本入黨2年才有被選舉權的規定改為不受入黨期限限制，被外界解讀是為了新境界智庫副執行長吳怡農參選台北市黨部主委解套的「吳怡農條款」。但因其他派系對此有所疑慮，導致相關的討論遲遲沒有進展，23日民進黨將再次召開例行中執會，屆時「吳怡農條款」也有望再次闖關。
民進黨黨主席蔡英文日前曾說，這次有意放寬黨職參選資格的原因有二。第一是為了讓年輕人入黨可以更快被處理。因為520之後民進黨號召了許多年輕人入黨，但線上入黨若按照過去舊有程序，到各地方黨部申請、審核，耗費的時間太長了，所以希望有套新制度可以讓年輕人透過線上入黨程序，可以更有效率處理，有利於持續引進民進黨的能量、因為民進黨很重視年輕世代的參與，也希望持續爭取年輕世代對民進黨的支持。第二，是在選舉資格上面，希望進一步放寬，無論是地方黨部主委，甚至黨主席的選舉都希望能放寬資格，讓可以更多人參與、讓黨的選舉有更多更好的選項。
不過，在上一次的中執會中，黨內部分派系質疑，這次放寬規則，是為了讓吳怡農參選台北市黨部主委的「吳怡農條款」，蔡英文也因此裁示「下次再討論」。民進黨將在12月23日再次召開例行中執會，除了通過明年民進黨的預算案外，放寬黨職參選資格的案子也很有可能再次列入議程中進行討論。