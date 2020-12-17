越南喜劇明星去世　大批網紅湧入醫院直播挨轟

越南知名喜劇演員Chi Tai 是許多7、8年級生的童年回憶，曾出演眾多電影、電視劇，活躍於藝能界的他於12月9日驚傳中風去世，享年62歲，不少粉絲聽聞消息後都在推特上發文哀悼。不過，當日卻有許多網紅蜂擁至 Chi Tai 去世前被送往急救的醫院外直播，引來撻伐聲浪。

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1958年生於越南西貢的 Chi Tai 最初並非喜劇演員，而是以音樂人身份進入演藝圈，他在 23歲那年搬到美國發展音樂事業，成立「Chi Tai Brothers」樂團並擔任歌手和吉他手，旋即在當地越南人社群中竄紅。

在音樂圈闖蕩 10 年後，他才轉型成喜劇演員，並於1997年與 Hoai Linh 搭擋，以雙人喜劇組紅遍越南。爆紅後他也接演包括「The Perfect Wedding」、「Hello, Vietnam」等人氣電影，同時活躍於電視圈，造就許多越南人童年的回憶。





他11月26日還發文宣傳新的喜劇秀，沒想到卻於9日驚傳中風。據悉，他在當日下午三點中風，被人發現倒臥在自家樓梯上，儘管立刻被送往醫院救治，但仍不幸身亡。許多越南演藝圈好友在得知消息後紛紛前往醫院致哀。





然而，根據越媒報導，當日醫院外卻湧入大批網紅到現場直播，並在醫院大門開啟後往院內狂奔、或爬到醫院外圍牆上，希望能捕捉到前來致哀的藝人身影，為觀眾提供「獨家畫面」賺取流量。

直播主們的行徑嚴重影響現場秩序、並破壞死者及藝人隱私，讓不少明星需要出動保安協助才能離開現場。對此，不少前來的藝人都表示相當不快。有藝人對大批民眾未攜帶口罩群聚感到憂心；一名歌劇演員 Cai luong 則表示：「這樣的行為很糟糕。他們揮手、歡呼、大喊我們的名字、把相機擠到我們臉前。如果他們是我們的粉絲，可以在其他見面會上與我們見面，但選在喪禮真的很不恰當」。