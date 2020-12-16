北市府再傳貪污弊案？公園處技工、花卉中心主任遭約談

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北市府再傳貪污弊案？公園處技工、花卉中心主任遭約談

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-12-16 18:28:53｜update2020-12-16 18:29:18

台北市政府。
▲台北市政府工務局下屬的公園處，16日傳出有兩名路燈科的技工及花卉中心主任，遭到法務部廉政署約談。（資料照／記者丁上程攝）
隸屬於台北市政府工務局的公園處，傳出有公務員涉及貪污弊案。法務部廉政署今天（16日）上午前往公園處進行調卷，其中路燈科張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人，也都遭到廉政署約談。對此公園處方面也在下午發表聲明，表示已經請政風室協助釐清案情，並靜待司法調查，同仁若涉不法絕不寬貸，後續情形將待調查後主動對外說明。
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根據了解，涉及弊案的一共有七人，包含路燈科張姓及黄姓技工，以及花卉中心宋姓主任等3人外，另外四人則為紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全。目前廉政署將此案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦中。
而公園處方面也發表聲明，表示目前已經請政風處協助釐清案情，並且靜待司法調查。而經了解張、黄兩位技工負責路燈工程業務，2人被控於108年間收受4家業者賄款或不當利益，廉政署亦同步搜索绍益科技、凱勗工程及景業水電等3家廠商。
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