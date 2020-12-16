莫斯科芭蕾舞團「採檢結果」延後公布　莊人祥解釋了

中央流行疫情指揮中心，今（16）天再度捎來壞消息，例行記者會上由指揮官陳時中公布，國內新增7名境外移入個案，

分別自菲律賓(2例)、俄羅斯(4例)及美國(1例)入境。其中案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據了解，這四名確診者是莫斯科知名芭蕾舞團的舞者，因受邀來台參演，在今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，至今都無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，所以指揮中心沒有匡列接觸者。

為了求慎重，指揮中心要求舞團其餘48名成員再篩檢一次，一旦有人員確診，將會取消所有表演，主辦單位為求慎重，也先將今天晚上的舞團首演取消，指揮中心也在今天晚間宣布，