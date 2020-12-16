影／液態稻草分解菌示範觀摩　讓稻草不再露天燃燒

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王惠美並頒發感謝狀給捐贈液態稻草分解菌的廠商，並呼籲農友與代耕業者不要再露天燃燒稻草、農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全，讓彰化更好，彰化更美。
王惠美表示，彰化縣是農業大縣，水稻種植面積約4萬8,500公頃居全國之冠，但過去農民習慣燃燒收割的稻草，造成空氣汙染與交通安全問題，且近幾年PM2.5一直升高，民眾很在意，感謝苗栗改良場研發出液態稻草分解菌，可透過簡單方式讓稻草先腐化再化為肥料，農民更方便且達環保效果，這就是循環經濟概念。
王惠美指出，民眾常反映農機將田土帶到路上，不僅會造成機車騎士與民眾滑倒、犁田，且乾了以後也會塵土飛揚，這次透過農業機械作協會宣導、示範，讓農民及代耕業者知道有義務要保護用路人的安全，而且只要加一個簡易水箱、花少許時間清除農機上的田土再上路，即可避免。
二林鎮長蔡詩傑說，縣府積極推廣農民使用液態稻草分解菌，不僅可以處理收割後稻草的問題，利用生化科技將稻桿成為肥料，不僅減少空污，也避免燃燒的濃煙影響交通安全，另外於農忙時，公所常常接獲農機在道路一路掉落泥土的電話申訴，影響行車安全，希望大家多多配合，公所這邊也會多幫忙。
二林鎮農會總幹事邱士平表示，二林鎮種植水稻面積有4千餘公頃，今日縣府合作推廣農民使用「液態稻草分解菌」，希望能在最短的時間內推廣至全縣，再次感謝縣政府指導推廣及農民朋友的配合。