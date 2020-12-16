影／液態稻草分解菌示範觀摩　讓稻草不再露天燃燒

為減少燃燒稻草造成空氣汙染，以及農機翻犁後土塊散落道路影響交通安全，彰化縣長王惠美（16）日上午至二林鎮關心農友示範觀摩使用液態稻草分解菌並由會的農友教導不會的農友農機清洗操作情形與效果，希望藉此能減少空汙及保障民眾行的安全。

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▲王惠美呼籲農友與代耕業者農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲王惠美呼籲農友與代耕業者農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

王惠美並頒發感謝狀給捐贈液態稻草分解菌的廠商，並呼籲農友與代耕業者不要再露天燃燒稻草、農機不帶土上路，一起來守護鄉親的健康與交通安全，讓彰化更好，彰化更美。

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，水稻種植面積約4萬8,500公頃居全國之冠，但過去農民習慣燃燒收割的稻草，造成空氣汙染與交通安全問題，且近幾年PM2.5一直升高，民眾很在意，感謝苗栗改良場研發出液態稻草分解菌，可透過簡單方式讓稻草先腐化再化為肥料，農民更方便且達環保效果，這就是循環經濟概念。

王惠美指出，民眾常反映農機將田土帶到路上，不僅會造成機車騎士與民眾滑倒、犁田，且乾了以後也會塵土飛揚，這次透過農業機械作協會宣導、示範，讓農民及代耕業者知道有義務要保護用路人的安全，而且只要加一個簡易水箱、花少許時間清除農機上的田土再上路，即可避免。

▲透過農業機械作協會宣導、示範，讓農民及代耕業者知道有義務要保護用路人的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲透過農業機械作協會宣導、示範，讓農民及代耕業者知道有義務要保護用路人的安全。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

二林鎮長蔡詩傑說，縣府積極推廣農民使用液態稻草分解菌，不僅可以處理收割後稻草的問題，利用生化科技將稻桿成為肥料，不僅減少空污，也避免燃燒的濃煙影響交通安全，另外於農忙時，公所常常接獲農機在道路一路掉落泥土的電話申訴，影響行車安全，希望大家多多配合，公所這邊也會多幫忙。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，二林鎮種植水稻面積有4千餘公頃，今日縣府合作推廣農民使用「液態稻草分解菌」，希望能在最短的時間內推廣至全縣，再次感謝縣政府指導推廣及農民朋友的配合。