表揚戒菸服務績優　獎勵志願服務志工

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黃敏惠表示，藉由歲末的時候，感謝所有一起努力為戒菸、糖尿病、流感疫苗注射以及疫情防治夥伴的努力，尤其今年面對疫情來襲，是很大的挑戰，但藉由嘉基許國忠主任在應變中心對疫情專業諮詢協助下，讓我們安然度過難關，甚至許多防疫必要工作，都由許主任給予協助、指導，感謝願意走在第一線的許主任，今天特別致贈貢獻殊偉獎致贈給他，感謝其無私的協助；也感謝市民共同努力，才能達到真正的幸福的城市。
今天的頒獎活動還有衛生福利部志願服務獎勵的轉頒，是由衛生局推薦嘉義市衛生保健志工申請志願服務獎勵及衛生福利志願服務獎勵，志願服務獎勵這個獎項的銅牌獎服務時數要3,000小時、銀牌獎要5,000小時、金牌獎的時數更有8,000小時，如果沒有服務的熱忱，根本就是不可能的任務，今天轉頒銀牌獎及銅牌獎的志工有13人；全國衛生福利獎勵服務時數須達1,500小時才能申請，今天轉頒金質獎、銀質獎及銅質獎，得獎志工有79人，接受市長的鼓勵及公開表揚，也是對志工表現的肯定。
活動中也安排了嘉義市新冠肺炎防治、流感疫苗接種及糖尿病照護績優單位的頒獎，感謝指定隔離醫院自今年年初即與衛生局站在同一陣線，於通報採檢、隔離措施及檢驗認可等種種防治作為上努力不懈；自10月5日流感疫苗開打以來，透過熱心醫療團隊的共同努力，增加市民接種之便利性及可近性，一起照顧市民健康，對於醫療團隊在接種業務的投入及協助，給予高度肯定。