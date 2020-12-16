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iRent APP 改版介面更直覺 使用更便利
此次 iRent APP 改版主要有三大特點：
一、手機操作更方便：汽車同站租還可一鍵秒查可租用車輛，加速預約車輛效率。
二、地圖輔助更便利：停車場、機車換電站皆可快速導航最近路線，方便行程安排。
三、加值功能再升級：租汽車可加購安心服務（免車損自負額 1 萬元、免車輛修復期間之營業損失）。
iRent 改版不僅強化操作介面流暢度，也更優化輔助功能的便利性，為提供消費者更完整的共享出行服務，讓客戶的每一次租車都留下最好的印象與體驗！
iRent APP 改版升級 優惠好禮送給您
歡慶 iRent APP 改版上線活動期間（2020年12月17日早上10點~2021年1月31日），更新 iRent APP 或下載完成新會員註冊，立即送免費租車時數 30 分鐘，即刻體驗 iRent 升級後的優質服務。會員分享推薦序號給好友，好友成功加入會員並兌換推薦序號後，好友可獲得免費租車一小時，而推薦者可獲得免費租車 30 分鐘；好友首次完成租車，推薦者可以再獲得免費租車 30 分鐘。
iRent 共享汽車路邊租還服務 進駐高雄上線
2020 年 12 月 17 日「iRent 共享汽車，路邊租還」服務將於高雄上線，投入 100 台全新的 Toyota Prius C 油電車輛。2021 年 2 月 8 日前於高雄租 iRent 共享汽車（含同站租還及路邊租還），即享平日每小時租金 99 元優惠（里程費、eTag等另計）。