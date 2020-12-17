影／電機科家電服務隊　老人之家家電健檢

南部某老人之家今年9月中旬曾發生火警，起火原因初步研判是電風扇運轉過熱燒起來，而引發這場火災，工作人員第一時間隨即疏散該樓層的40位住民；為確保住民用電氣之安全，衛福部中區老人之家商請達德商工電機科「電機科家電服務隊」進行家電安全把關，電機科學生協助清潔保養及線路安全檢測。

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▲衛福部中區老人之家商請達德商工電機科「電機科家電服務隊」進行家電安全把關。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲衛福部中區老人之家商請達德商工電機科「電機科家電服務隊」進行家電安全把關。（圖／記者陳雅芳攝）

位於田中鎮衛生福利部中區老人之家家主任陳淑美考量該家區內320多位住友使用的300多支電風扇，剛好隔壁鄰居達德商工電機科許世宗老師，也正為電機科「電機科家電服務隊」學生，尋找可讓學生運用在校所學之技能服務據點，因此商請安排隊家區用電進行預防性保養、檢查。

16日首次服務，由達德商工電機科許世宗老師帶領30位學生，來到中區老人之進行怡養大樓132位長輩所使用電風扇清潔保養，維護整理長者的電風扇，進行清潔立扇、桌扇、等馬達綿絮灰塵與軸心卡毛髮清潔及上油保養，避免電風扇運轉過熱燃燒，總計保養122支電風扇。

▲達德商工電機科許世宗老師帶領30位學生，來到中區老人之進行怡養大樓132位長輩所使用電風扇清潔保養。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲達德商工電機科許世宗老師帶領30位學生，來到中區老人之進行怡養大樓132位長輩所使用電風扇清潔保養。（圖／記者陳雅芳攝）

陳淑美家說，目前該家有把內部所有電扇類造冊管理，保養維修是由行政室一名水電人員每半年負責維修保養1次，而電風扇是目前長輩常使用的家電器具，現在有達德商工老師帶領學生，運用所學技能，來協助幫忙長輩，更將實習場所移到老人之家，讓同學們瞭解實務經驗的重要，進而學以致用回饋社會。

達德商工校長許維純表示：衛生福利部中區老人之家是學校隔壁鄰居，電機科學生看到新聞報導南部某老人之家電扇火災，於課堂主動向老師發問，讓老師聯想到學校鄰居衛生福利部中區老人之家，並主動詢問長輩是否有需求電扇清潔保養協助的地方，讓學生運用在校所學之技能，老師主動鏈結社區資源，引導學生關懷長輩，這就是一種有價值的服務與學習教學方法，這樣的行為是非常值得肯定的教學好活動。

▲達德商工學生維護整理長者的電風扇，進行清潔立扇、桌扇、等馬達綿絮灰塵與軸心卡毛髮清潔及上油保養，避免電風扇運轉過熱燃燒。（圖／記者陳雅芳攝）