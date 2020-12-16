2024總統大選怎麼配？朱立倫：我和侯永遠都是好夥伴
2024總統大選怎麼配？朱立倫：我和侯永遠都是好夥伴
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-16 19:46:13
國民黨前黨主席朱立倫與新北市長侯友宜今(16)日一同出席桃園靈鷲山水陸空大法會，對於國民黨內最近傳出「朱侯配」的聲音，朱立倫會後受訪表示，他和侯是幾十年的老友，兩人現在都各自做好自己的工作，希望外界不要用任何方式見縫插針；侯隨後步出會場，面對媒體提問未有回應快步離去。
參加完活動後，朱立倫先步出會場，面對媒體詢問有關近來黨內傳出2024朱侯配的聲浪，朱立倫說自己和侯友宜是幾十年的老朋友、老同事，侯現在擔任新北市長，全力做好市政，大家不要扯政治問題，更不要想用任何的方式見縫插針，「大家放心，我們永遠都是好夥伴、好朋友。」對於可能會是「朱侯配」還是「侯朱配」？朱立倫強調「現在都不會」，侯友宜現在擔任新北市長，一定全力拚市政，絕對不談政治，他自己也一樣會做好現在的公益、教授及為台灣走透透的工作，重申自己和侯是夥伴，向來是搭檔也是好朋友。對於桃園市長鄭文燦近來與高雄市長陳其邁互動頻繁，被解讀兩人未來可能合作，朱立倫特別以桃園老縣長身份「提醒」鄭文燦，「我相信他也是把市政做好優先，他一定全力為桃園打拼。」最後還不忘向鄭說聲「加油」。