拒絕萊豬 金門加強宣導落實豬肉原產地標示
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-16 19:52:47
含萊劑的豬肉將在明年1月1日開放進口，為維護金門在地產業及鄉親健康，金門縣衛生局局長李錫鑫帶隊協同建設處於昨日到金湖鎮公有零售市場，宣導全面落實豬肉原產地標示，鼓勵攤商多多使用在地國產豬肉，也集合自治會會長陳振福及各市場攤販一起聯署「愛用金門豬肉、拒絕瘦肉精」，高喊「反萊豬」。
金門縣政府今天表示，縣府萊豬專案工作小組持續推出一系列食品安全對策與作為，已邀請農漁會超市、社區共餐及學校等共同宣示支持選用在地安全肉品，共同維護我們家鄉食品安全，近日已於金門縣成立4處豬肉原產地標示示範區，分別為金城鎮東門臨時市場、模範街、家樂福商圈及金湖鎮公有零售市場，供相關業者參考，避免不知如何標示或未標示而受罰，也提供鄉親選用在地優質肉品之參考。明年起，使用豬肉之餐飲店家須透過標示豬肉原產地相關資訊，讓消費者來選擇肉品做享用，吃得美味、更要吃得透明、吃得安心，本縣衛生局於明年起加強對各販售端進行抽驗及成立網站專區公告抽驗結果，也鼓勵消費者多多愛用本地的生鮮肉品，安全健康，又能減碳愛地球做環保。