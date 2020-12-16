黃子佼樂當紅娘牽線　自豪促成「這一對」姻緣

年度怪物職人頒獎典禮 2020 stylemaster《MONSTER PARTY》於今（16）日晚在台北登場，藝人孫盛希、王柏傑，以及身為編輯總監的黃子佼一同出席。而在活動上，黃子佼積極當媒人，幫孫盛希、王柏傑牽線，希望能促成好姻緣，更自爆當初楊丞琳、李榮浩就是他牽的線。

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孫盛希告別長達6年半的戀情，目前是單身，與王柏傑在第一張專輯曾經有合作，今天難得再度同台，黃子佼樂當紅娘，拚命撮合2人，孫盛希笑回：「其實有一大段時間沒有工作的機會，最近才在金曲獎上遇到他（王柏傑），今年見了3次面很開心。」她也難得說起未來規畫，「我的人生計畫已經想好了，後年想要在小巨蛋開演唱會，大後年才結婚。」

黃子佼隨即轉頭問王柏傑：「你願意等她（孫盛希）2年嗎？」讓對方險些招架不住。而談到孫盛希是否是自己的理想型，王柏傑婉轉回應：「還是要經過相處之後才能決定，畢竟我們6年沒聯絡了。」也不諱言想要談戀愛的心情。

▲黃子佼樂當紅娘，積極牽線孫盛希（右）與王柏傑（左）。（圖／記者吳雨婕攝 ,2020.12.16）

黃子佼透露會這麼積極當紅娘的原因：「今年有種類似末日的氛圍，我鼓勵有愛就快追，有婚就快結，有心動對象就趕快出手。」還自爆當初把楊丞琳、李榮浩送作堆的故事。