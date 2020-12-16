反萊豬被查水表？醫蘇偉碩被警方約談 告發者竟是食藥署
反萊豬被查水表？醫蘇偉碩被警方約談 告發者竟是食藥署
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-16 20:48:44｜update2020-12-16 21:08:50
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，日前多次在公開場合發表反對萊豬進口的言論，日前蘇偉碩收到高雄市政府警察局的約談通知，依「食品安衛生管理法」要他到案說明。
對此，衛福部次長薛瑞元今（16）天晚間證實，確實是衛福部食藥署的告發，薛提到，因為蘇散佈不實的訊息，我們認為客觀上面符合條款規定，依違反食安法第46之1條予以告發，根據該條文，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。薛瑞元舉例，蘇指的萊克多巴胺會自閉症、空氣中也會有等，會造成民眾惶恐，因為萊克多巴胺的開放，明年才會進來，薛強調，但是美牛已經開放這麼多年了，這些言論會對於進口業者造成損害，裡面內容很多都是沒根據的。
薛還酸，認為蘇偉碩是不是這方面專家要存疑，「不是敢說就是專家」，不斷強調這次告發不是看他醫師的身份，而是依據他的言論不實而且加以傳播，以後碰到相關案例食藥署還是會告發，至於記者追問，這次大動作告發是否受到上級壓力或是接獲相關進口商反應，對此薛一概否認，強調行為違法就是要告發。
針對此事，食藥署署長吳秀梅回應，認為蘇講話真的不實在，敘述會誤導大家，痛批蘇講得「太過了吧」。食藥署也在晚間9點多發布新聞稿，說明此次告發蘇偉碩的原因，內容提到「當事人公開宣稱萊劑毒性為搖頭丸的250倍，空氣中可檢出萊劑，且使用含萊劑的豬肉會造成精神疾病及自閉症」。