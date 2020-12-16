反萊豬醫師蘇偉碩遭查水表約談　高市議員：回到警總時代

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反萊豬醫師蘇偉碩遭查水表約談　高市議員：回到警總時代

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-16 22:48:03｜update2020-12-16 22:48:56

▲民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩遭「查水表」。 (圖／記者郭俊暉翻攝)
▲民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩遭「查水表」。 (圖／記者郭俊暉翻攝)
針對民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩遭「查水表」，高雄巿議員黃紹庭今(16)日在臉書聲援認為，這是政治追殺，警總復辟，重回戒嚴時代？由於三民二分局通知到案通知書時間安排在25日晚上10點引發網友出征，分局長黃文哲表示，該分局依戶籍地轄管查察，是依照辦案程序發函通知當事人。
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蘇偉碩晚間受訪時強調，這是要鎮壓知識分子的異見、殺雞儆猴，讓其他醫生不敢說話。
▲高雄市警局三民二分局回應，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以三民二分局依法調查偵辦，通知書在15日送達。（圖／截自黃紹庭臉書）
▲高雄市警局三民二分局回應，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以三民二分局依法調查偵辦，通知書在15日送達。（圖／截自黃紹庭臉書）
蘇偉碩也說，他會先打電話跟警局溝通，因為夜間偵訊要當事人同意，晚上10點太晚了，他會去申請能不能移到白天。

由於約談當天是12月25日，蘇感慨表示，「有時就歷史那麼巧合，那天是行憲紀念日，憲法第11條保障人民言論、講學自由，一個醫生根據科學報導，提出健康警告，衛福部動員到警政署刑事局辦一個醫生，這是在恐嚇、威嚇其他醫生。」

蘇偉碩指出，雖然政府查他水表，仍然無法封住他的嘴巴，但原本可能也有很多醫師有不同意見想要表達，可能因此害怕講出來要一直走警察局，即使最後不會被定罪，但任誰都會怕麻煩，心中也有壓力，政府不應該這樣壓制人民的言論自由。

黃紹庭今天在臉書文指出，過去10年來，一直致力於防止含萊克多巴胺美豬進口的醫師蘇偉碩，昨天收到高雄市警察局送達的到案說明書，以違反「 食安法」第46條，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，要求蘇到案說明，此舉無疑是國家機器發動政治追殺，對提出問題的人要求噤聲，形成難以想像的「寒蟬效應」，似乎在自由民主國度的台灣，已不能再公開發表任何針對萊豬、或批判政府的不同意見了。

針對此風波，高雄市政府警察局三民二分局回應，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，而於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦，刑事局通知蘇偉碩，但他並未到案，所以於7日函交三民二分局依法調查偵辦，通知書在15日送達。
蘇偉碩多次公開出席記者會，發表萊劑對於人體危害有疑慮，先遭刑事局通知未到，再因戶籍地址，交由蘇戶籍地的高雄市警察局三民二分局發出通知書到案，引來網友一片撻伐。
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