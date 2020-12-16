大立光該有新架構　謝金河：台股成「4個人的武林」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過謝金河點出，從另一個角度來看，今年台股漲到14000點以上，出現了一個有趣的現象，台股前20大市值企業，只有4家上漲，剩下16家都下跌，其中跌最慘的居然是大立光，這個現象十分值得探討。
謝金河表示，有人說台股是台積電獨舞的一個人武林，更精準來講，應該是4個人的武林，今年台股只有台積電、聯發科、台達電、聯電4家公司股價上漲，其中又以聯電漲幅最大。
謝金河指出，台股今年只靠這4家公司股價就上了萬四，明年沒有上漲的16家公司都在低基期，不會出現漲完、漲滿的問題。但市值一度排在第五的大立光今年從5000元一度跌破3000元，如今3335元，全年下跌33.%，大立光跌幅兩岸光學股名列前矛。最好的公司，股價跌最慘，十分不可思議！
謝金河特別提到，今年在香港上市的光學變焦鏡頭股，表現最好的是高偉電子，今年不算配發的0.973港元特別股息，高偉今年大漲164%，舜宇光學今年也上漲15.47%，只有丘鈦科技小跌8.06%，而台灣的玉晶光跌2%，亞洲光學跌32.5%，大立光是全台股價最高的股王，股價卻在兩岸三地市場跌最慘。
謝金河認為，除了華為的因素，大立光可能也面臨治理的問題。他指出，這些年大立光努力鞏固經營權，但是公司的全面競爭優勢卻面臨對手挖牆角，今年高偉快速崛起，立訊王來春家族以立景科技拿下44.87%股權，更强大的對手切進來了。
謝金河說，大立光這些年維持13.41億元的資本額，有如航行在大海中的小船，風浪打過來，船隻的穩定性也受影響。這次大立光可以趁低潮想想新架構！