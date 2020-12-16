大立光該有新架構　謝金河：台股成「4個人的武林」

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

大立光該有新架構　謝金河：台股成「4個人的武林」

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-16 23:01:30

▲台北股市7日早盤大漲200點，站回萬點之上。權值股台積電、鴻海、大立光漲2%到3%。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河認為台股今年漲到14000點以上，但股王大立光卻在台股前20大市值企業中跌得最慘，可能面臨治理問題。（示意圖／NOWnews資料照片）
台股今（16）日大漲235點，重新站上14304點，財信傳媒董事長謝金河認為，台股今年漲到14000點以上，但股王大立光卻在台股前20大市值企業中跌得最慘，他認為，除受到華為影響外，也可能面臨治理問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河指出，寬量國際策略長谷月涵日前說台股漲完了、漲滿了，若要繼續往上攻堅，必須要有國際資金，他認為這話是對的！謝金河認為，今年外資賣超台股已達6256億元，外資從來沒有出現過連續兩年大賣超，理論上，外資明年買超台股機率大。
不過謝金河點出，從另一個角度來看，今年台股漲到14000點以上，出現了一個有趣的現象，台股前20大市值企業，只有4家上漲，剩下16家都下跌，其中跌最慘的居然是大立光，這個現象十分值得探討。

謝金河表示，有人說台股是台積電獨舞的一個人武林，更精準來講，應該是4個人的武林，今年台股只有台積電、聯發科、台達電、聯電4家公司股價上漲，其中又以聯電漲幅最大。

謝金河指出，台股今年只靠這4家公司股價就上了萬四，明年沒有上漲的16家公司都在低基期，不會出現漲完、漲滿的問題。但市值一度排在第五的大立光今年從5000元一度跌破3000元，如今3335元，全年下跌33.%，大立光跌幅兩岸光學股名列前矛。最好的公司，股價跌最慘，十分不可思議！

謝金河特別提到，今年在香港上市的光學變焦鏡頭股，表現最好的是高偉電子，今年不算配發的0.973港元特別股息，高偉今年大漲164%，舜宇光學今年也上漲15.47%，只有丘鈦科技小跌8.06%，而台灣的玉晶光跌2%，亞洲光學跌32.5%，大立光是全台股價最高的股王，股價卻在兩岸三地市場跌最慘。

謝金河認為，除了華為的因素，大立光可能也面臨治理的問題。他指出，這些年大立光努力鞏固經營權，但是公司的全面競爭優勢卻面臨對手挖牆角，今年高偉快速崛起，立訊王來春家族以立景科技拿下44.87%股權，更强大的對手切進來了。
謝金河說，大立光這些年維持13.41億元的資本額，有如航行在大海中的小船，風浪打過來，船隻的穩定性也受影響。這次大立光可以趁低潮想想新架構！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀