北台把握雨停空檔！明晚再變天　專家揭「一周降雨熱區」

今（17）日凌晨新北石門區再降至12.7度，平了這波冷空氣於前天所創下的「入冬平地最低氣溫」紀錄。氣象專家吳德榮指出，今日白天起冷空氣漸減弱，北台仍濕冷，明日有短暫「雨停」空檔，各地多雲時晴，明晚另一波「東北季風」南下，天氣再轉變。

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今晨中部以北有中層雲，覆蓋在迎風面的低層雲之上；北台灣有消消長長的回波；桃園以北及宜花局部零星降雨，北海岸、北部山區及宜蘭降雨較明顯。

吳德榮指出，今日白天起冷空氣漸減弱，北台仍濕冷；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園、新竹轉多雲，苗栗以南晴時多雲，各區平地氣溫如下：北部14至19度、中部15至26度、南部15至27度、東部15至25度。明日有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫回升；僅東半部偶有局部短暫雨；明晚另一波「東北季風」南下，天氣轉變。

▲吳德榮指出，今（17）白天起冷空氣漸減弱，北台仍濕冷，明日有短暫空檔，各地多雲時晴，明晚另波東北季風南下，再度變天。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

根據最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周六至下周一（19至21日）氣溫下降，較上一波弱約2度，北台平地最低氣溫約可降至14、15度，都會區最低氣溫則在16、17度；北部及東半部有局部雨。背風面大多為多雲時晴的天氣。不過，模式也模擬出下周（20）日下半天至周一（21日），南方有中層水氣北上，有為南部、中部帶來局部零星降雨的機率；模式還在調整，「不確定性」大，需持續觀察。

吳德榮進一步說明，下周二（22日）冷空氣減弱，西半部好轉、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率。下周三（23日）各地轉為多雲時晴，氣溫明顯回升，唯東半部仍有局部短暫雨的機率。（編輯：許苡晴）