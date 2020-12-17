NBA／剛簽下4年1.2億美元大約 Hayward熱身賽就受傷了
NBA／剛簽下4年1.2億美元大約 Hayward熱身賽就受傷了
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-17 09:19:26
才剛剛和夏洛特黃蜂簽下4年1.2億美元的合約，前塞爾提克前鋒Gordon Hayward就傳出右手小指骨折的傷情，根據《The Athletic》Shams Charania報導，他已經被放入每日觀察名單。
Hayward是在對多倫多暴龍的季前熱身賽中受傷，他將缺席對魔術的比賽，至於何時能回歸，目前官方還沒有透露具體的時間表。在生涯前7個賽季Hayward都待在爵士，2017-18賽季轉戰塞爾提克，其生涯場均有15.3分、4.4籃板、3.5助攻，入選過一次全明星賽，是一名聯盟水準以上的前鋒。
黃蜂老闆Michael Jordan當初毅然決然的用這份年均薪高達3000萬美元的價碼簽下Hayward時，外界就非常不看好這一筆操作，因為後者雖強，但似乎身價並沒有到這麼高的價碼。目前Hayward職業生涯已經賺進了1億5千萬美元，個人準備開始執行第2份年均薪3千萬的合約，史上只有LeBon James和Kevin Durant能和他匹敵，真的是人生贏家。