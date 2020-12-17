快破28元？台列美匯率操縱觀察名單 台幣早盤再升逾3角
快破28元？台列美匯率操縱觀察名單 台幣早盤再升逾3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-17 09:43:41
台灣再被美國列入匯率操縱觀察名單，美國更直接點名新台幣應該升值，市場預期新台幣升值壓力會更大。新台幣兌美元今（17）日早盤也強升3.6角，來到28.116元，目前在28.133元震盪。由於今日下午中央銀行將召開今年最後一季理監事會議，市場也關注總裁楊金龍是否對新台幣未來走勢有進一步談話。
美國財政部昨日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，自2017年4月除名後，台灣再被美國列入匯率操縱觀察名單，美國更直指台灣應該讓新台幣升值，消化長期大量的對外順差。也由於美國直接點名台灣應該讓新台幣升值，對於目前力守新台幣在28元價位的中央銀行來說壓力更大。新台幣兌美元今日開盤就升值了1.96角，以28.28元開出，隨後升破28.2元，一度來到28.116元，強升了3.6角，距離「27字頭」已不遠了，市場更預期年底有望挑戰28元整數關卡。不過，今日早盤亞洲主要貨幣韓元目前升至1093韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價觸6.5362元，較前一交易日中間價貶值7基點，離岸人民幣兌美元則升值一度升破6.5價位，來到6.498人民幣兌1美元，日圓則平盤103.36日圓兌1美元震盪。