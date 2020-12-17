NBA／為何選擇留下？字母哥：不想看到自己的球衣被燒
NBA／為何選擇留下？字母哥：不想看到自己的球衣被燒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-17 09:36:02
「字母哥」Giannis Antetokounmpo昨天以5年2.28億美元的價碼和密爾瓦基公鹿敲定續約合約，而除了是信守自己「忠誠」的承諾之外，他也在接受《歐洲籃球》訪問時透露，不想看到自己的球衣被球迷焚燒，也是重要的原因。
來自希臘的Antetokounmpo思維和美國球員不太一樣，他和密爾瓦基這座自己發跡的城市有深厚感情，也早早就表示過要在這邊終老。然而，連續幾次在季後賽的慘痛失利，卻讓他開始動搖了想法。此前有報導指出，如果Antetokounmpo堅決要離開的話，那公鹿會選擇將他給交易出去，所幸這位2屆年度MVP得主最終決定留在這裡，繼續爭取冠軍的機會。
公鹿為了留下Antetokounmpo展現許多誠意，還交易來了明星控衛Jrue Holiday，前者也明白現在跳槽到別支球隊不一定保證能奪冠，留在此似乎是最好選擇，「沒有地方可以保證贏得一個總冠軍，我可能需要等待10年才能贏得一個總冠軍。」過去LeBron James第一次做出「決定」，並離開克里夫蘭時，不理智的球迷焚燒他的球衣，Antetokounmpo表明自己不希望這種狀況也在此出現，「我看到其他球員決定離開後，球迷們焚燒他們的球衣。我不想看到類似的事情發生在我的身上。」