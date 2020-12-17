中國產疫苗被爆無效！數百名中企外派員工接種仍感染

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安哥拉當地華人向《自由亞洲電台》透露，這17起案例可能只是冰山一角，許多人不敢通報確診，如果向援助安哥拉的醫療隊求助，也無法得到實際幫助，中國駐安哥拉大使館的說法是，當事人沒有嚴格遵守接種規定和程序導致疫苗無效。據大使館官方網站，中國專家組10月前往安哥拉考察，並與當地中資企業召開座談會，討論疫情情勢與防疫規範。
在塞爾維亞的天津電力建設公司內部，也傳出400名員工中，已有約300人確診。內部人員向《自由亞洲電台》證實，從6月起，外派員工需要接種過國藥集團的疫苗。
原中國紅十字大病救助項目負責人任瑞紅表示，中國外派人員接種疫苗約從7月開始實施，但國藥集團的疫苗實際上為「滅活疫苗」（俗稱死疫苗），由已殺滅的病原體製成，是最傳統也是相對簡單的製作方式。和輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）的mRNA疫苗相比，「滅活疫苗」的生產較危險，有效性又較低。
據中國大陸媒體報導，公開資料顯示，國藥集團是中國唯一一家由國務院國資委直接管理的中央醫藥企業，旗下有1500多家子公司，其中6家為上市公司。國藥集團共有2款滅活新冠疫苗，由旗下的子公司「中國生物研發」（國藥集團持股比為95%）。受疫苗申請上市的好消息影響，中國藥股份上個月一度上漲9%，國藥控股、國藥一致上漲4%。
11月初的中國進口博覽會（進博會）上，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨表示，至當時約有數十萬人緊急接種國藥集團的疫苗，其中注射後離境的人員約5.6萬人，無一例感染（新冠病毒）。11月18日國藥集團的公告指出，公司已經對近百萬人施打疫苗，除了輕微症狀，沒有任何一例嚴重不良反應。
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