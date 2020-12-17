中國產疫苗被爆無效！數百名中企外派員工接種仍感染

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中國產疫苗被爆無效！數百名中企外派員工接種仍感染

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-17 09:39:15｜update2020-12-17 09:40:06

中國疫苗
▲中國紅十字大病救助項目負責人認為滅活疫苗效用較小；但新加坡南洋理工大學副教授羅大海則曾向《BBC》指出，滅活疫苗使用範圍廣泛且效果顯著，例如狂犬病疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
由中國國務院主管的醫療健康企業「國藥集團」（sinopharm）日前研發新型冠狀病毒（COVID—19）疫苗，並於11月25日向國家藥監局提交疫苗上市申請。但《自由亞洲電台》報導，數百名接種過疫苗的外派員工，仍然集體感染新冠病毒。
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《自由亞洲電台》報導，除了早前在烏干達確診的47名中國員工，在安哥拉、塞爾維亞等地的中國國企的外派員工也相繼感染病毒且人數可能高達數百人，這些工人在離境前應以接種國藥集團研發的新冠病毒。13日安哥拉傳出17名中國人感染病毒，其中16人為北隆達省的一家中資國企的職工，出國前都統一接種了國藥集團的疫苗。
安哥拉當地華人向《自由亞洲電台》透露，這17起案例可能只是冰山一角，許多人不敢通報確診，如果向援助安哥拉的醫療隊求助，也無法得到實際幫助，中國駐安哥拉大使館的說法是，當事人沒有嚴格遵守接種規定和程序導致疫苗無效。據大使館官方網站，中國專家組10月前往安哥拉考察，並與當地中資企業召開座談會，討論疫情情勢與防疫規範。

▲（圖／翻攝自中國駐安哥拉大使館官網）
▲中國醫療專家團隊10月至安哥拉考察並展開防疫座談會。（圖／翻攝自中國駐安哥拉大使館官網）
在塞爾維亞的天津電力建設公司內部，也傳出400名員工中，已有約300人確診。內部人員向《自由亞洲電台》證實，從6月起，外派員工需要接種過國藥集團的疫苗。

原中國紅十字大病救助項目負責人任瑞紅表示，中國外派人員接種疫苗約從7月開始實施，但國藥集團的疫苗實際上為「滅活疫苗」（俗稱死疫苗），由已殺滅的病原體製成，是最傳統也是相對簡單的製作方式。和輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）的mRNA疫苗相比，「滅活疫苗」的生產較危險，有效性又較低。

據中國大陸媒體報導，公開資料顯示，國藥集團是中國唯一一家由國務院國資委直接管理的中央醫藥企業，旗下有1500多家子公司，其中6家為上市公司。國藥集團共有2款滅活新冠疫苗，由旗下的子公司「中國生物研發」（國藥集團持股比為95%）。受疫苗申請上市的好消息影響，中國藥股份上個月一度上漲9%，國藥控股、國藥一致上漲4%。

11月初的中國進口博覽會（進博會）上，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨表示，至當時約有數十萬人緊急接種國藥集團的疫苗，其中注射後離境的人員約5.6萬人，無一例感染（新冠病毒）。11月18日國藥集團的公告指出，公司已經對近百萬人施打疫苗，除了輕微症狀，沒有任何一例嚴重不良反應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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