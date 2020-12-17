印尼移工禁來台 勞動部：協助聘用越泰菲等國移工
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-17 09:42:17
中央流行疫情指揮中心昨（16）日表示，有鑑於印尼疫情持續升溫，為確保邊境防疫量能與社區防疫安全，將自18日起將持續暫停引進印尼籍移工來台工作。對此勞動部表示，已推動相關措施，協助雇主改聘越南、菲律賓及泰國等來源國的移工，並與該等移工來源國駐台代表處聯繫，及主動延長雇主引進許可效期。
勞動部說明，因應印尼籍移工持續暫停引進，雇主如規劃改聘其他來源國的移工，需要依據各不同來源國的規範，重新驗證勞動契約。因此勞動部已分別聯繫越南、菲律賓、泰國的駐台代表處，針對由印尼變更為引進其他國家移工的雇主，給予專案協助，加速勞動契約的驗證程序，縮短引進移工的行政流程。勞動部表示，雇主引進移工的許可效期為6個月，6個月期滿未能引進移工，如有不可歸責的事由，得向勞動部申請延期。為協助雇主改聘其他國籍的移工，勞動部針對雇主所持有具入國引進效力的許可函，如於今年12月16日起至明年3月16日止期間內效期屆滿，均自動延長效期3個月，無須再由雇主向勞動部提出申請延期，以利雇主有充裕的時間改聘越南、菲律賓或泰國籍移工來台工作。
最後，勞動部表示，目前移工入境後，仍應依指揮中心指示進行檢疫14日，社福類、不限類別重出入國、菲律賓籍移工入境統一由政府安排集中檢疫，衛福部調撥勞動部運用集中檢疫床位數已擴增至1700床，近期取得簽證的移工，均可立即取得集中檢疫床位，無須等待床位造成延後入境。
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