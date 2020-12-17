NBA／終於首次受訪 哈登：去亞特蘭大和賭城是為了訓練
NBA／終於首次受訪 哈登：去亞特蘭大和賭城是為了訓練
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-17 09:55:52
儘管季前熱身賽已經開始了，但火箭超級球星James Harden究竟本季還會不會待在休士頓，目前仍未明。不過他今天總算首次接受了媒體的訪問，並表示暫時會專注在這裡。
上賽季失利之後，Harden和Russell Westbrook彼此都不願意再繼續合作，因此喊出了「賣我」，後者已經被送到了華盛頓巫師，然而火箭在沒有收到滿意價碼之前並不願意送走Harden，也造成了雙方矛盾。之前Harden被拍到前往亞特蘭大夜店和賭城開派對，卻沒有戴口罩，引起外界軒然大波，不過今天受訪時，他卻表示自己去那裏只是為了訓練，至於到底是要訓練什麼？他說：「為了準備NBA賽季即將開始。」
「現在，我只專注於在這裡。今天很棒，在場上的感覺也很好。這是我自復賽以來第一次上場打比賽，因為休季時我沒有太多打全場比賽的機會。」Harden談到自己交易風波時這麼說道。雖然，Harden強調目前全隊都在為了開季而努力，但也承認目前還沒有和薪任總管Rafael Stone進行過交流。