三重3房只租8千元！朋友入住卻狂嫌　眾一看「原因」罵翻

一般來說，房子租給熟識的人不是較安心嗎？不過，近日卻有一名女子透露，自己將新北市三重區「3房2廳」的房子，租給朋友8000元，沒想到友人入住不久後，就開始嫌東嫌西，甚至抱怨「早知道不租了」，讓她非常生氣，不禁直說「不會再把房子出租！」而其他網友見住客「嫌棄理由」也全傻眼。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中表示，她與老公在三重有間3房2廳的房子，本來是委託仲介在賣，平時沒住人，但因為朋友最近剛好有租房需求，他們便將房子租給友人，沒有打合約，只意思意思收了8000元。而雙方也達成約定，除了房屋內的基本家具外，水電費、網路費與第四台等費用，朋友都需自理，包括更換燈泡等耗材。

不過，就在朋友住了一陣子後，某天突然抱怨「房子漏水」害他漏財，更說「如果一開始知道我就不會租了」，甚至要求原PO將房租退還給他，讓原PO傻爆眼，不禁感嘆直呼「不會再把房子出租，以後只委託仲介販售。」

對此，網友也全看傻，紛紛留言「8000超便宜了欸還嫌」、「租給認識的才麻煩...」「跟他說，不好意思麻煩他了，以後也不委屈他繼續住了，掰掰」、「現在三重要找一整層8000的很難了啦」、「漏水不會在家叫人來用一用就好，叫他去外面租看看有沒有8千的啦！」另也有人直指「漏水確實不好處理，但也沒到會漏財的地步這樣...」（編輯：許苡晴）