195萬中共黨員名單外洩！台塑、台達電都設有黨支部

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195萬中共黨員名單外洩！台塑、台達電都設有黨支部

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-17 10:26:18

中國黨建
▲《自由亞洲電台》發現外流的195萬名中國共產黨黨員名單中，包括台塑、台達電等台灣企業內都有中共黨支部。（圖／美聯社／達志影像）
中國共產黨195萬名黨員名單日前透過通訊軟體上流出，英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）曾對該名單進行分析，發現中共黨員在英國駐上海領事館、全球多個跨國企業任職，同時部分人士還涉及航太工程等敏感研究領域。美國媒體整理黨員名單發現，台灣石化龍頭台塑集團、電子大廠台達電等企業，也都設有中國共產黨支部。
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《星期日郵報》及澳洲《澳洲人報》（The Australian）先前指出，名單顯示至少10個國家在在上海的總領事館有雇用共產黨員，同時輝風、渣打銀行、輝瑞（Pfizer）藥廠、波音公司等多家跨國企業也都設有共產黨支部。《自由亞洲電台》取得名單後發現，台灣電子大廠台達電設有「台達電子有限公司黨支部」，名單列有255人，僅3位學歷是高中，其他皆為大學或碩博士以上學歷；台塑公司也設有「越南台塑項目黨支部」，名單列有25人。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國媒體《星期日郵報》日前獨家報導，中共黨員滲透波音、空中巴士、勞斯萊斯等公司，甚至是敏感的學術領域。（圖／美聯社／達志影像）
中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘告訴《自由亞洲電台》，自2012年習近平掌權後，台商企業就被中國政府要求更積極的參與企業裡的「黨建」工作。名單洩露間接證實中共對外資企業的政策要求，也讓外界能更瞭解中共透過黨建的滲透程度與方式。

林宗弘表示，企業裡有3、4個以上的黨員就能夠成立黨支部，在黨的領導下從事政治學習、小組會議等。每個月要有會議記錄、要把黨的文件拿來閱讀討論、要檢討自己，比如可能會討論對兩岸關系有什麼貢獻等，（黨建的）日常活動是這樣。林宗弘指出，令人擔心的是在兩岸關係、美中關係緊張的情況下，黨支部變成是統戰或對台政治活動的外圍，反向滲透企業，要求企業配合宣傳中共對台政策、或變成統戰活動在台灣代理人。

《自由亞洲電台》報導指出，195萬名中共黨員中，有106人被標記為「台灣」背景，比對公開資料後發現，至少十位與有統戰背景的「上海市台灣同胞聯誼會」、「上海台灣民主自治同盟」幹部或成員姓名相符。林宗弘分析，這些人不一定是台灣出身，也可能是1949年到中國後被吸收的人，估計這樣的人約有幾十萬名。

報導同時指出，這份195萬名黨員的名單看似數量龐大，但以9200萬黨員來說，僅僅是2%的冰山一角，但也讓外界警覺其在外國企業中的滲透程度。195萬名黨員許多集中在金融機構，例如匯豐銀行共有8個黨支部（逾300名黨員），花旗銀行有9個黨支部（約350位黨員），英國渣打銀行也有至少10個黨支部；此外還有星展、澳新（ANZ）、巴黎、美國及三菱東京日聯銀行，波士頓咨詢公司及安永會計師事務所也都有共產黨分支。

中國外交部於15日對此發表回應，發言人汪文斌表示，英國、澳洲媒體的有關報導是「個別反華分子對中國共產黨歇斯底里的抹黑和污衊」，9200萬中共黨員在各行各業當中發揮著先鋒模範作用。這是中國的現實國情，中國共產黨為人民謀幸福、為世界謀和平、為人類謀進步，重信守諾，光明磊落。
▲（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人汪文斌回應媒體有關中共黨員滲透西方機構的問題。（圖／翻攝自中國外交部官網）
 
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