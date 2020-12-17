195萬中共黨員名單外洩！台塑、台達電都設有黨支部

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中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘告訴《自由亞洲電台》，自2012年習近平掌權後，台商企業就被中國政府要求更積極的參與企業裡的「黨建」工作。名單洩露間接證實中共對外資企業的政策要求，也讓外界能更瞭解中共透過黨建的滲透程度與方式。
林宗弘表示，企業裡有3、4個以上的黨員就能夠成立黨支部，在黨的領導下從事政治學習、小組會議等。每個月要有會議記錄、要把黨的文件拿來閱讀討論、要檢討自己，比如可能會討論對兩岸關系有什麼貢獻等，（黨建的）日常活動是這樣。林宗弘指出，令人擔心的是在兩岸關係、美中關係緊張的情況下，黨支部變成是統戰或對台政治活動的外圍，反向滲透企業，要求企業配合宣傳中共對台政策、或變成統戰活動在台灣代理人。
《自由亞洲電台》報導指出，195萬名中共黨員中，有106人被標記為「台灣」背景，比對公開資料後發現，至少十位與有統戰背景的「上海市台灣同胞聯誼會」、「上海台灣民主自治同盟」幹部或成員姓名相符。林宗弘分析，這些人不一定是台灣出身，也可能是1949年到中國後被吸收的人，估計這樣的人約有幾十萬名。
報導同時指出，這份195萬名黨員的名單看似數量龐大，但以9200萬黨員來說，僅僅是2%的冰山一角，但也讓外界警覺其在外國企業中的滲透程度。195萬名黨員許多集中在金融機構，例如匯豐銀行共有8個黨支部（逾300名黨員），花旗銀行有9個黨支部（約350位黨員），英國渣打銀行也有至少10個黨支部；此外還有星展、澳新（ANZ）、巴黎、美國及三菱東京日聯銀行，波士頓咨詢公司及安永會計師事務所也都有共產黨分支。
中國外交部於15日對此發表回應，發言人汪文斌表示，英國、澳洲媒體的有關報導是「個別反華分子對中國共產黨歇斯底里的抹黑和污衊」，9200萬中共黨員在各行各業當中發揮著先鋒模範作用。這是中國的現實國情，中國共產黨為人民謀幸福、為世界謀和平、為人類謀進步，重信守諾，光明磊落。