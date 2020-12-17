台灣再被列美匯率操縱觀察名單　央行：有責維持台幣穩定

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今日在立法院財委會包括民進黨立委吳秉叡、國民黨立委賴士葆、林德福、曾銘宗等立委也關切台灣被美國再列入匯率操縱觀察名單，新台幣是否會再升值？甚至會不會突破總裁楊金龍所說的參考價27.5元？甚至1992年的歷史新高24.5元？尤其新台幣近來狂升，許多出口廠商已唉唉叫，若再升下去可能會引發企業出走潮，尤其傳產業人力需求大，一旦出去，很多人會失業？
對於美國施壓下，央行會不會放手讓新台幣升值？央行副總裁嚴宗大表示，在與美國討論這個問題時，美國沒給太多壓力，只要求帶制度面方面資料要透明化，這是他們所期待的，而且央行也每半年會將在外匯市場干預的數字向立委報告。
不過，立委進一步追問新台幣會破28元嗎？甚至外資預估的27.5元及1992年歷史新高24.5元？嚴宗大則強調，不會公開說何時匯率會到多少？至於短期會有機會見「27字頭」？他說「要看國內外經濟金融情勢而定」。
嚴宗大也解釋，美國實施這制度，台灣之前有3次被列匯率操縱觀察名單，5次沒有列入，這次又被列入是反映國際經濟情勢變化，主要是對美國貿易順差超過標準，這也是中美貿易摩擦，產業鏈改變，造成我國對美出口增加。但他也強調，這次美國財政部的報告觀察期間是去年7月至今年6月，與現在匯率走勢沒有關係，明年4月還會公布一次會用新的觀察日期。
立委則酸即便台美關係好也占不到多大的人情，即便總統蔡英文上台後向美國買了很多武器，兩岸關係更差，美國對台還是以自己利益導向為優先。嚴宗大則說，「維持匯率相對穩定是我們基本政策」，美國是自己經濟利益為考量，台灣也有自己的經濟利益考量，央行對新台幣態度會趨保守還是更積極？他重申「維持匯率穩定是我們的職責」。
若與其他之要貨幣相較，嚴宗大說，以昨日新台幣收盤來看，與去年底相較，新台幣升值了5.73%，澳幣升7.88%，歐元升8.44%，人民幣升6.05%，韓元升5.07%，日圓升5.03%，立委進一步問看起來好像不是只有新台幣比較強，嚴宗大說「對」。不過，他也說，新台幣長時間升值也是產業升級的很好時機，匯率只是影響因素之一，還有國外需求降低也是影響企業出口的重要因素之一。