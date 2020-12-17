蘇偉碩醫師反萊豬遭「查水表」 蔡壁如：會不會太超過
蘇偉碩醫師反萊豬遭「查水表」 蔡壁如：會不會太超過
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-17 11:26:19｜update2020-12-17 11:27:21
不滿政府開放萊劑美豬，精神科醫師蘇偉碩不斷發表萊克多巴胺恐危害健康言論，但是衛福部認定為不實訊息而向警方告發，要求蘇偉碩25日晚間前往警局說明。不過，警方此舉遭輿論質疑「查水表」，是白色恐佈時期警總打壓言論自由復辟，台灣民眾黨批評政府此舉太超過，要求向蘇偉碩與國人道歉，停止這種荒謬的行為。
台灣民眾黨立院黨團今（17）日上午舉行「千億紓困金 撒幣後不理！」記者會。針對蘇偉碩遭約談，會後立委蔡壁如受訪表示，看到這個新聞覺得驚訝跟離譜，首先時間點就不對，怎麼會在晚間10點找他來說明，如果衛福部覺得蘇偉碩的發言有問題，衛福部是專業單位，蘇偉碩是醫師，可以「專業對專業」找他來部裡談，詢問他萊劑有害的醫學論文出處，而不是叫警方送一張約談單，蔡壁如覺得衛福部的行為太超過了。民眾黨立院黨團昨（16）日晚間也發布新聞稿，強烈抗議民進黨政府近似「查水表」的作為，要求衛福部出面向蘇偉碩與國人道歉。民眾黨團強調，蘇偉碩醫師長年關心社會正義相關議題，早年參與學生運動、環保運動、農民運動，近十年來為了反對萊牛、萊豬進口，發揮其所長，研究學術資料，不遺餘力。在民眾黨黨團舉辦的公聽會、記者會等場合，所有言論皆註明出處有所本，也將其資料對外公開。
民眾黨團指出，科學論証是否恰當，當然可受公評，但即使各界就事論事，提出不同的觀點質疑或是反駁官方說法，卻從來沒有像衛福部這樣，以官方之姿、用司法手段控訴民間學者。民眾黨團呼籲衛福部提出更專業的說明來說服國人，不該用這種手段，否則恐造成社會上的寒蟬效應，更坐實了民進黨政府在進口萊豬問題上的心虛！