蘇偉碩醫師反萊豬遭「查水表」　蔡壁如：會不會太超過

不滿政府開放萊劑美豬，精神科醫師蘇偉碩不斷發表萊克多巴胺恐危害健康言論，但是衛福部認定為不實訊息而向警方告發，要求蘇偉碩25日晚間前往警局說明。不過，警方此舉遭輿論質疑「查水表」，是白色恐佈時期警總打壓言論自由復辟，台灣民眾黨批評政府此舉太超過，要求向蘇偉碩與國人道歉，停止這種荒謬的行為。

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蘇偉碩遭約談，

蘇偉碩的發言有問題，衛福部是專業單位，蘇偉碩是醫師，可以「專業對專業」找他來部裡談，詢問他萊劑有害的醫學論文出處，而不是叫警方送一張約談單，蔡壁如覺得衛福部的行為太超過了。

偉碩與國人